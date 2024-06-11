Политика

Абсолютная власть — абсолютная ответственность. Что в новом задачнике губернатора Михаила Ведерникова?

Псковская Лента Новостей продолжает внимательно следить за политической жизнью. Май и начало июня прошли в России под знаком формирования нового состава правительства и перемен во власти, которые традиционно фиксируются после подводящих итог всему электоральному циклу президентских выборов. В целом кадровые перемещения после очередной инаугурации главы государства можно охарактеризовать как консервативные, тем не менее произошел ряд значимых изменений и даже политических сенсаций.

К числу последних политологи относят прежде всего решение президента РФ Владимира Путина назначить первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. На этой неделе он приступил к работе в Горно-Алтайске, а перед отъездом к новому месту службы побывал в Псковской области — и этот визит можно считать прощальным, подводящим черту под 17-летним периодом присутствия Андрея Турчака в нашем регионе в статусе сенатора, губернатора и партийного руководителя. Символично, что на мероприятиях в Пушкинских Горах и Печорах он присутствовал вместе с бывшим митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым), покинувшим регион в конце прошлого года в связи с назначением в Крым.

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Таким образом, за последние 8 месяцев Псковская область лишилась двух самых влиятельных политических персон и основных лоббистов на федеральном уровне, участников условного «триумвирата» (губернатор Михаил Ведерников, Андрей Турчак и митрополит Тихон). Несмотря на то, что свежеиспеченный врио главы Алтая и крымский митрополит обещают не терять связей с нашим регионом и в меру сил помогать ему, а Андрей Турчак напоминает еще и некогда сказанные им слова «Бывших губернаторов не бывает», очевидно, что прежней поддержки они оказывать не смогут. То есть во многом уникальная ситуация, когда помимо губернатора на процессы в жизни Псковской области оказывали значительное влияние еще две персоны, остается в прошлом.

Чтобы лучше понять суть и значение происходящего, напомню: и Андрея Турчака, и митрополита Тихона мои коллеги нередко называли столпами, отмечая у них наибольшую степень влияния в регионе, не зря они на протяжении целого ряда лет занимали ведущие позиции в рейтинге самых влиятельных персон Псковской области.

Оба имели ресурсы и возможности, или, как говорили во времена губернаторства Турчака, «высокую федеральную проходимость». При этом в определенных вопросах их влияние было выше, чем влияние действующего главы области. Более того, оба титана имели в регионе свои «сетки» — у одного это партия власти, которая в отличие от других субъектов была во многом ориентирована на Андрея Турчака, у другого — епархия. Также у каждого была своя клиентела, проще говоря, на них ориентировалось множество персон из числа депутатов, муниципальных глав, бизнесменов, экс-руководителей региональных и федеральных органов власти. Оба играли значимую роль в жизни Псковской области на протяжение целого ряда лет: к ним апеллировали, обращались с просьбами, жаловались на региональную власть, некоторые представители местной элиты пытались столкнуть лбом с губернатором и сыграть на противоречиях. Все эти факторы исполнительной власти на протяжение ряда лет было необходимо постоянно учитывать.

Добавлю, что за последние годы других самостоятельных независимых игроков, не говоря уже о серьезных потенциальных оппонентах, в региональной элите просто не осталось. За «эпоху Ведерникова» местные элиты были окончательно нивелированы, весь политический класс шагает в ногу, все встроены в вертикаль, действуют по команде, служат не более чем фоном для губернатора. Независимых политиков, самодостаточных депутатов, самостоятельных глав муниципалитетов, заметных лидеров общественного мнения больше на этой поляне нет, между губернатором и остальным политическим классом - огромный разрыв в несколько миллионов световых лет, крупный по псковским меркам бизнес уже давно всё понял и не рискует вмешиваться в политику. Прежняя полицентричная модель, при которой руководству области приходилось учитывать мнение региональных элит и выстраивать с ними договорные отношения, канула в лету. Оставались только Турчак и Тихон.

Таким образом, произошедшие изменения позволяют Михаилу Ведерникову с одной стороны вздохнуть с облегчением: его роль в регионе, и ранее очень значимая, выросла многократно, теперь в его руках сконцентрирована едва ли не абсолютная власть, необходимости оглядываться на соратников-политических тяжеловесов больше нет. Сосредоточение власти в одних руках — это общегосударственный тренд, который в последние годы распространился в субъекты РФ, где концентрация полномочий происходит в рамках вертикали власти в руках высшего должностного лица.

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Всё это с одной стороны, а с другой — исчезновение «триумвирата» и изменение властной конфигурации накладывает на губернатора еще большую ответственность, теперь он, и только он, в ответе перед федеральным центром за решение проблем, которых, несмотря на очевидные достижения в работе региональных властей, остается немало. В этой публикации мы постараемся очертить круг основных проблемных зон как в социально-экономической сфере, так и в политической плоскости.

Мусорный кризис

Предваряя разговор о болевых точках, следует отметить, что социально-экономическое положение региона остается относительно устойчивым, за последние годы многое сделано и губернатору действительно есть чем гордиться — это рекордно высокие показатели реализации национальных проектов, повышение транспортной доступности региона, ежегодное увеличение бюджета, рост собственных доходов и поддержки из федерального центра и др. О достижениях в развитии сказано немало, в том числе в рамках отчета губернатора перед областным Собранием депутатов 5 июня. Сегодня остановимся на проблемах, которые стоят перед властью.

Своего рода подсказкой здесь могут служить стенограммы заседаний в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации, которые прошли в конце мая. Напомню, за три дня участниками мероприятий в столице — как членами псковской делегации, так и сенаторами - был обозначен едва ли не весь комплекс задач, стоящих перед региональным руководством в области социально-экономического развития, начиная с принятия новой индивидуальной программы (в ближайшие дни губернатору предстоит ее защита в Минэкономразвития) и заканчивая решением накопившихся за десятилетия проблем в условиях нехватки финансовых средств. В целом поддержав предложения псковичей и дав работе региональной команды положительную оценку, руководство Совета Федерации тем не менее публично обозначило ряд моментов.

Особое место в выступлениях занимала крайне обострившаяся тема обращения с бытовыми отходами. В частности, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко напомнила про «два коллапса в течение года в Псковской области» и призвала незамедлительно навести порядок — мол, «Псков и Псковская область всегда были чистые, где-то бедненькие, но всегда были чистыми», а сейчас там «полное безобразие». Следует напомнить, что мусорная проблема не нова - на стартовом этапе работы в Пскове Михаил Ведерников столкнулся с последствиями мусорного кризиса. Уже при новом губернаторе на территории региона была запущена реформа системы обращения с ТКО, вместо местных и-за пределов региона был привлечен новый региональный оператор - ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»). Декларировалось, что цель нововведений — выстроить четкий и прозрачный процесс оказания услуг на каждом этапе: своевременный сбор мусора, аккуратная транспортировка, сортировка и переработка, захоронение остатков без нанесения ущерба окружающей среде. По прошествии лет очевидно, что система в том виде, как это задумывалось пять лет назад, увы, не заработала.

В Совете Федерации Михаил Ведерников назвал ситуацию в сфере ТКО «отдельной болью» и объявил, что власти планируют разорвать соглашение с регоператором и постараются «сделать переход бесшовным». Продолжение последовало — и в запущенном процессе лишения «Экопрома» статуса регоператора, и в возбуждении в отношении компании уголовных дел и т. д. Отвечая на вопросы депутатов после отчета 5 июня, Михаил Ведерников заявил, что власти намерены снять остроту мусорной проблемы в течение недели, отчасти это уже происходит — с помощью привлеченных из-за пределов региона сил. Но как в дальнейшем озвученные планы будут реализованы на практике, когда в регионе появится долгожданный мусороперерабатывающий комплекс и каким будет результат реформы, пока с уверенностью не скажет никто.

При этом спикер областного Собрания депутатов Александр Котов высказал сдержанный оптимизм по поводу экотехнопарка, который находится на начальной стадии строительства. К сказанному добавлю, что на прошедшем на минувшей неделе Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) правительство Псковской области, «Российский экологический оператор» и Сбер заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается, что при объединенных усилиях будет создана современная инфраструктура для обращения с отходами.

«Очень много проблем, о них не надо стесняться говорить»

В продолжение разговора о проблемных зонах следует сказать, что в Дни Псковской области в Совете Федерации вновь было указано на то, что в регионе не удается остановить отток населения. Причины этого явления вполне очевидны: Псковская область, как и прежде, субъект РФ дотационный и небогатый, зарплаты здесь низкие, масштабных инвестиционных проектов не реализовано, современных производств с тысячами новых рабочих мест не появилось, расчеты на особую экономическую зону «Моглино», как локомотив развития всей экономики, до настоящего времени так и остаются не более чем надеждами. В этой ситуации отъезд трудоспособного населения, прежде всего - молодежи, в Москву и Петербург выглядит логично. Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Для того чтобы молодежь не уезжала, важен целый ряд факторов, в том числе наличие престижных образовательных центров. Как с сожалением констатируют эксперты, Псковский государственный университет таким до настоящего времени не стал — псковские выпускники школ стремятся продолжить образование в лучших вузах страны, а ПсковГУ становится альма матер в основном для тех из них, кто по тем или иным причинам не смог поступить в учебные заведения Москвы, Петербурга и других признанных университетских центров. Как и прежде ставка в псковском вузе делается на приезжих студентов.

Крайне тревожная ситуация складывается и с естественной убылью населения: смертность в три раза превышает рождаемость, на что особо обратила внимание спикер Совфеда. А ведь демография — важнейшее направление, по результатам работы в котором судят о властях. Напомним, что наряду с ростом доходов населения и развитием сферы здравоохранения, улучшение демографической ситуации обозначалось президентом в качестве приоритетов работы псковских властей еще при назначении Михаила Ведерникова врио губернатора в 2017-м. Притом, что развитию сферы здравоохранения областная власть уделяет большое внимание (развитие медицинских учреждений, приобретение современного оборудования, решение кадрового дефицита и др.), по-прежнему остаются большие проблемы как по качеству оказания и доступности медицинских услуг (как следствие, власти принимают решение об объединении учреждений здравоохранения), так и по кадрам (свидетельство чему — остающиеся вакантными кресла главврачей в ряде больниц).

«Очень много проблем, о них не надо стесняться говорить, - процитировали слова Валентины Матвиенко государственные СМИ Псковской области. - Это и высочайший процент изношенности коммунальной инфраструктуры до 80-100 %, и проблемы с водообеспечением, беспокоит состояние дел со здравоохранением, самая высокая смертность в России. Я всегда перед Днями регионов мониторю соцсети, чтобы понять, на что люди обращают внимание. Это нехватка медработников, состояние медучреждений. Здесь и вы должны более энергично действовать, и мы со своей стороны – поддерживать».

Еще об одной проблеме региона — низком уровне газификации — говорилось на контрасте с ситуацией в соседней Белоруссии. Там этот показатель близок к стопроцентной отметке, а в Псковской области — вдвое меньше. И это несмотря на то, что в последние десятилетия все губернаторы, начиная еще со времен Евгения Михайлова (1996-2004), уделяли теме газификации повышенное внимание, регион реализовал с «Газпромом» ряд спецпрограмм и т.д. «Нам должно быть стыдно», - резюмировала спикер СФ и предложила пересмотреть программу газификации Псковской области в сторону увеличения. Справедливости ради необходимо сказать о том, что низкие темпы газификации и социальной догазификации в последнее время неоднократно становились темой обсуждения в органах власти — как в правительстве региона, так и в областном Собрании депутатов. Активное участие в разборе полетов и определении путей исправления ситуации принимал Андрей Турчак. Во многом благодаря ему на пост генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Псков» был назначен энергичный и перспективный управленец Антон Дымов. Судя по первым месяцам его работы в должности, есть надежда, что компании во главе с новым руководителем удастся наверстать упущенное.

Список проблем и вызовов в социально-экономической сфере можно продолжать, включая в него вопросы развития инфраструктуры, наличие социально значимых долгостроев и многое другое. Однако следует понимать, что все эти направления находятся в поле зрения региональных властей - ими постоянно ведется работа, призванная если уж не полностью решить проблемы, то по крайней мере снизить их остроту.

Внутренняя политика: от Гдова до Великих Лук

В сравнении с изобилующей проблемами социально-экономической сферой ситуация в политической плоскости представляется куда более благополучной. За период работы в должности вице-губернатора Александра Серавина, курировавшего внутриполитический блок (покинул правительство вскоре после президентских выборов), был успешно проведен ряд значимых избирательных кампаний, по итогам которых федеральным центром наверняка были сделаны выводы об эффективности работы региональных властей. В настоящее время общественно-политическая ситуация в Псковской области четко контролируется командой губернатора.

Установлен четкий формат взаимодействия с областным Собранием депутатов, которое абсолютно лояльно исполнительной власти. Встроено в вертикаль руководство областного центра. Серьезной оппозиции в регионе нет. Системная политтусовка принимает предложенные ей правила игры, к тому же каждое из региональных отделений основных оппозиционных партий испытывает сложности. Псковские коммунисты слабы и находятся в перманентном кризисе. ЛДПР ограничена в ресурсах и только учится жить в новой реальности без своего бессменного вождя. «Справедливая Россия — За правду» фактически самоустранилась от ведения политической деятельности. Другие партии из числа системной оппозиции также никаких проблем власти не создают.

Записанное в несистемную оппозицию «Яблоко» фактически загнано в подполье, потеряло последних глав районов (тем самым были ликвидированы эти очаги оппозиционной активности — остатки т. н. «яблочной аномалии»), находится в полулегальном положении и серьезной угрозы - такой, как еще несколько лет назад, - не представляет. Число представителей партии в органах МСУ сократилось, а с учетом проводимого властями второго этапа муниципальной реформы «Яблоко» вовсе может остаться без депутатов в окружных собраниях.

Если учесть всё вышесказанное, то становится понятно, почему столичные эксперты — составители разного рода федеральных рейтингов раз за разом относят Михаила Ведерникова к числу отличников по этим критериям. Все мы читаем политическую аналитику, в которой авторы отмечают наличие конфликтов глав ряда субъектов РФ с представителями региональных политических и бизнес-элит — у псковского губернатора в этом смысле твердая пятерка в ведущемся в Кремле дневнике. Во многом это обусловлено слабостью региональных элит, отсутствием крупных промышленно-финансовых групп, оппозиционно настроенных к властям СМИ и т. д.

Всё это так, однако при этом есть вопросы локального характера — как возникшие в связи с последними изменениями (в частности, кто из депутатов областного Собрания станет сменщиком Андрея Турчака в Совете Федерации и ждут ли изменения региональное отделение «Единой России» во главе с депутатом Госдумы Александром Козловским), так и не связанные с последними изменениями.

Отметим основные из них. Во-первых, в настоящее время проводится второй этап муниципальной реформы. Планировалось, что преобразования в 2024 году коснутся шести муниципалитетов. Притом, что в пяти районах (Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском), ставших муниципальными округами, всё проходит ровно и спокойно (заведомо непроходную инициативу яблочников о проведении референдума сейчас даже не рассматриваем), камнем преткновения стал Гдовский район. Здесь, по мнению экспертов, из-за слабой работы властей и противодействия со стороны экс-руководителей района Михаила Разумнова и Николая Миронова, которые вошли в альянс с главой фермерского хозяйства, депутатом районного собрания от «Яблока» Александром Конашенковым, на пути реформы был поставлен шлагбаум. Таким образом в районе, где оппозиция традиционно достаточно сильна и заметна, предстоят выборы главы. Напомню, что за последние 15 лет власть дважды проигрывала кампании в Гдове: вначале в 2009-м, когда был избран поддержанный эсерами Николай Миронов, а в 2017-м — когда первым стал кандидат от «Яблока» Юрий Павлов. Понятно, что происходило это в совершенно иных условиях, отличных от нынешних реалий, однако у сценаристов и режиссеров регионального политического кино есть повод для беспокойства. Главная проблема для руководства области здесь — отсутствие кандидата, который устраивал бы всех — и местную элиту, и региональную власть. Ситуацию усугубляет нескончаемая управленческая чехарда. В целом ситуация в Гдовском районе достаточно сложная и во многом неопределенная, властям предстоит провести большую работу, в том числе в ходе избирательной кампании. Иначе результат может неприятно разочаровать, что уже бывало в новейшей истории.

Еще одна проблемная зона находится на другом краю области, в ее южной части. Речь о так называемом «великолукском вопросе». При этом сразу оговоримся: этот вопрос пока в отложке. Тем не менее точечные «боевые действия» по формированию общественного мнения в отношении главы города уже начались - в качестве «арт-подготовки» к будущей «осаде» города на Ловати. Надо понимать, что это не первый «штурм» Великих Лук, прежние закончились фиаско. Примерно полтора десятилетия региональное руководство пытается более жестко встроить «южную столицу» в вертикаль и ограничить влияние группы Николая Козловского, которой даже в нынешних условиях удается сохранять относительную независимость и контроль над городом, что вызывает раздражение у областных руководителей. Начиная с конца 2000-х «регионалы» использовали различные приемы и методы (от создания в Великих Луках представительства Псковской области до попыток внести раскол в ряды местной команды), однако желаемого результата все эти действия не принесли. Команда действующего губернатора, в прошлом году публично раскритиковавшего великолукское руководство и отправившего на берега Ловати десант чиновников из правительства Псковской области, в итоге сделало ставку на главу администрации города Андрея Беляева. При этом Николая Козловского и членов его команды, которые удерживают бразды правления, либо демонстративно не замечают, либо выставляют виновниками всех бед. Позиция понятная, однако кардинально проблему это не решает. В Доме Советов прекрасно понимают, что для достижения преследуемых целей необходимо принимать иные меры - а именно: изменять двуглавую модель управления городом и реализовывать «псковский сценарий», где с возвращением единоначалия главным во всех отношениях стал член команды Михаила Ведерникова Борис Елкин, позиционирующий себя как «вице-губернатор по Пскову». Однако пока не принят зависший в Госдуме закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», правовой основы для роспуска Великолукской гордумы и изменения модели управления городом нет. При этом напряжение растет, ситуация в южной столице вызывает в Доме Советов всё большее раздражение. Что и понятно: в системе пирамиды власти контроль над вторым по величине и значимости городом области и ее промышленной столицей является одним из главных ресурсов, он очень важен для регионального руководства, тем более перед вступлением в новый электоральный цикл и перед началом подготовки к электоральным испытаниям 2026 года: через пару лет пройдут выборы депутатов областного Собрания и Государственной Думы.

Третья проблема, на которую необходимо обратить внимание властям всех уровней, - низкий профессиональный уровень управленческих кадров. Справедливости ради отметим, что это не вина, а скорее беда региона и следствие очень многих факторов, в том числе уже обозначенного выше оттока населения в мегаполисы и отсутствия современного образовательного центра. Так или иначе, эксперты констатируют деградацию управленческих кадров: за 25 лет общий уровень чиновников — не только профессиональный, но и интеллектуальный — резко упал, та же картина наблюдается на региональном и муниципальном уровнях. Причина этого явления в том, что самостоятельно мыслящих и инициативных людей система не приемлет — ей нужны исполнители. Если на первом этапе это позволило решить некоторые локальные задачи и в чем-то даже пошло в плюс — по крайней мере, стало меньше противоречий и конфликтов, то по прошествии времени стали очевидны минусы — начиная с того, что вышестоящим начальникам приходится постоянно вмешиваться и указывать, что надо делать, и заканчивая общей деградацией чиновничества, что приводит к весьма печальным последствиям, вплоть до уголовного преследования управленцев. Как тут не вспомнить недавнее заявление председателя региональной Счетной палаты Марины Хохловой о том, что в 2023 году она и ее коллеги выявили ни много ни мало 468 нарушений. Львиную долю из них (82,7%) составили нарушения в ведении бухгалтерского учета, недостоверной бюджетной, бухгалтерской и финансовой отчетности. Основная часть нарушений фиксируется в муниципальных образованиях, где возникла огромная проблема с кадрами, чем, собственно, и обусловлено такое количество нарушений. Очевидно, что до тех пор, пока принцип «Набрали верных, а спрашивают как с умных» будет оставаться актуальным, кадровый вопрос так и останется ахиллесовой пятой власти — уточню, что проблема касается не только чиновников, но и депутатов различного уровня. Теперь даже партии власти (не говоря уже про оппозицию) тяжело найти людей, с одной стороны, готовых по своим профессиональным качествам работать в органах местного самоуправления, а с другой - желающих идти на выборы и потом тянуть эту лямку.

Безусловно, проблемное поле не ограничивается только обозначенными «болевыми точками» и вызовами. Таких тем гораздо больше, чем описано в этой статье. А раз так — в будущем мы обязательно продолжим разговор и об иных направлениях, и о том, как региональные власти справляются с решением поднятых сегодня проблем. Как и прежде Псковская Лента Новостей будет внимательно следить за развитием событий и держать читателей в курсе происходящего.

Александр Савенко