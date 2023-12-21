Политика

100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2023

Псковская Лента Новостей представляет новую версию ежегодного рейтинга «100 самых влиятельных персон Псковской области». Таким образом мы подводим итоги исследовательского проекта, который был реализован ПЛН совместно с экспертным сообществом уже в шестой раз.

Напомним, впервые рейтинг был сформирован в 2018 году. Начиная работу, мы исходили из того, что политика становится всё более закрытой и непубличной, логика принятия решений зачастую не очевидна обществу. Журналисты Псковской Ленты Новостей считают такое положение дел неправильным и даже опасным. Поэтому год за годом мы стремимся сделать региональную политику более открытой, зафиксировать происходящие изменения и помочь читателям лучше разобраться в ситуации.

Прежде чем перейти к рейтингу, по традиции отметим ряд особенностей, изменений и закономерностей, выявленных по результатам исследования.

Фактор губернаторских выборов

В 2023 году в Псковской области проходили губернаторские выборы, а как давно известно, главная региональная избирательная кампания с последующей сменой главы области или началом второго срока действующего руководителя, как правило, приводят к серьезным, если не сказать масштабным, изменениям, появлению новых лиц на вершине псковского политического Олимпа, замене кадров в чиновничьем аппарате и т.д. Однако в этот раз подобного не случилось.

Всё происходит в соответствии со словами губернатора Михаила Ведерникова, который, говоря о кадровых перестановках в правительстве, заявил: «Кардинальных изменений не планируется, но естественный процесс обновления кадров неизбежен».

То же самое можно сказать и о других сферах. Радикальных перемен не произошло, однако процесс смены административных, политических, бизнес- и других региональных элит продолжается: как и прежде, мы наблюдаем уход «старой гвардии» (тех, кого принято называть региональной политической и административно-хозяйственной элитами) и появление новых, как правило, приезжающих из-за пределов Псковской области кадров, причем, некоторые из них, едва заняв высокие должности, вскоре вынуждены покинуть их.

Перемены в первых лицах

Впервые за всё время реализации проекта в этом году изменился состав первой пятерки списка. Ее покинул митрополит Тихон, получивший назначение в Крым, при этом сохраняющий контакты с Псковской областью и заявляющий о продолжении работы над начатыми проектами. В свежей версии рейтинга митрополит стал 7-м (год назад был 3-м).

Возможно, его перемещение было бы и более значительным, однако он, как было неоднократно заявлено, остается с жителями региона и будет продолжать работу.

Таким образом ТОП-5 теперь выглядит следующим образом.

Традиционно первую строчку в рейтинге занимает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В 2023 году он подтвердил свое лидерство и избрался на второй срок с рекордным результатом (86,3%).

Второе место сохраняет секретарь Генсовета партии «Единая Россия», сенатор от Псковской области Андрей Турчак. Он демонстрирует уверенный политический рост, постоянно присутствует в топ-20 ведущих политиков страны, а в конце года вошел в инициативную группу по выдвижению президента Владимира Путина на выборы-2024.

На третью строчку рейтинга переместился спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов - пожалуй, единственный из псковских региональных политиков, который имеет столь крепкие позиции и пользуется безоговорочным доверием губернатора. Он - своего рода амбассадор местной традиционной элиты в действующей команде губернатора.

На четвертую строчку впервые поднялся вице-губернатор Александр Серавин, контролирующий все основные процессы политической жизни области.

Пятым, как и год назад стал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, сохраняющий свои политические позиции в регионе.

Вплотную к пятерке лидеров подобрался глава Пскова, член команды губернатора Борис Елкин, который постоянно получает позитивные оценки от Михаила Ведерникова - градоначальника регулярно ставят в пример, что в значительной степени определяет его рост. Также отмечаем заметное перемещение с 13-го на 9-е место председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова, успешно справившегося со всеми вызовами года губернаторских выборов и впервые проведшего общеобластную кампанию с использованием технологии дистанционного голосования. Положительные оценки работы псковского облизбиркома от федерального и регионального руководства безусловно повлияли на позиции «главного по выборам».

Уровень ротации в списке ста наиболее влиятельных лиц в 2023-м оказался выше, чем в прошлые годы - 16% (в 2022-м - 13%).

Из сотни выбыли экс-прокурор Псковской области Иван Грибов (№7 в прошлогоднем рейтинге), покинувшая Совет Федерации Елена Бибикова (20), бывший вице-губернатор Псковской области Василий Осипов (22), ранее исполнявшая обязанности руководителя аппарата правительства области Наталья Волкова (27), отправленный в отставку советник главы региона Антон Сергеев (39), бывший руководитель аппарата правительства области Сергей Дмитриев (47), экс-глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец (52), советник губернатора, экс-глава города Пскова Елена Полонская (66) и ряд других персон.

По итогам года в список вошли новый прокурор области Андрей Мошков (продемонстрировал самый резкий взлет - сразу на 20-е место), ставшие в 2023 году вице-губернаторами Денис Салий и Игорь Шатурный, сменщик Тихона - митрополит Псковский и Порховский Арсений, врио руководителя аппарата правительства Андрей Вьюнов, получивший пост главного федерального инспектора Александр Хлопков, набравший политический вес сити-менеджер Великих Лук Андрей Беляев, назначенный сенатором от Псковской области экс-комдив 76-й дивизии ВДВ Алексей Наумец (в условиях проведения СВО генерал сменил социальщицу Елену Бибикову - каждому времени свои сенаторы) и другие.

Любопытно, что в список ста самых влиятельных персон региона не попал теперь уже бывший врио начальника областного управления информационной политики Степан Парфенов, хотя его предшественники на посту «рулевого» государственных СМИ традиционно были участниками рейтинга. Но, приехав в регион по весне, господин Парфенов уже к концу года покинул должность, на которой, по мнению экспертов, не справлялся с обязанностями по всем статьям.

Из 84 персон, чьи имена присутствовали в прошлогодней версии списка, 15 человек сохранили свои позиции, 31 переместился вверх, а у 38 зафиксирован нисходящий тренд.

Чьи в лесу шишки?

Как и прежде, в списке самых влиятельных персон Псковской области преобладают представители т.н. «единой системы публичной власти». Говоря о «государевых людях», особо отметим сотрудников правительства Псковской области. Их в сотне 16 - причем, большинство из них (11 государственных управленцев) занимают позиции в первой половине списка.

Это губернатор и все его заместители (куратор социального блока Вера Емельянова, ответственный за работу представительства Псковской области в столице Денис Салий, главная по финансам Татьяна Баринова, отвечающий за ЖКХ и строительство Игорь Шатурный, зам по экономике Нинель Салагаева и «политрук» Александр Серавин), а также руководители аппарата областного правительства и его структурных подразделений. В этой же части рейтинга - руководители территориальных подразделений федеральных органов власти и представители Псковской области в обеих палатах российского парламента - помимо уже названных Андрея Турчака и Александра Козловского, это ставший в 2023 году сенатором Алексей Наумец (22) и депутат Государственной Думы, замруководителя фракции «Единой России» Александр Борисов (17).

Что касается депутатов Псковского областного Собрания, то их в сотне наиболее влиятельных 17 - при этом в ТОП-20 входят только трое: помимо председателя Александра Котова, это его заместители - глава бюджетного комитета Александр Братчиков (14) и Юрий Сорокин (16), в 2023 году укрепивший свои позиции и перед губернаторскими выборами включенный Михаилом Ведерниковым в тройку кандидатов на пост сенатора. В шаге от попадания в первую двадцатку остановился вице-спикер областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единой России» Армен Мнацаканян (21). Все названные региональные парламентарии в этом году поднялись в рейтинге.

Вместе с тем, по мнению экспертов, ряд их коллег ухудшили свои позиции (вице-спикеры Виктор Остренко и Игорь Дитрих, руководитель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов и некоторые другие), а трое (единороссы Андрей Михайлов и Виктор Иващенко, а также член фракции КПРФ Владимир Панченко) вовсе выбыли из сотни наиболее влиятельных персон.

Дисбаланс нарастает

Как и в прошлые годы, очевиден дисбаланс в сторону власть предержащих и членов «Единой России» по отношению к представителям всех иных сфер, в том числе лидерам региональных отделений оппозиционных партий, руководителям общественных объединений, главам муниципальных образований, которые в настоящее время не могут быть отнесены к лидерам рейтинга влияния. Здесь следует напомнить, что так было не всегда. Если сравнивать нынешнюю картину с той, что мы наблюдали, скажем, в конце 1990-х, когда в Псковской области регулярно проводились подобные исследования, то тогда расклад был значительно более «многополярным», список самых влиятельных персон региона выглядел более сбалансированным, в нем в большей степени были представлены и занимали достаточно высокие места представители бизнеса, культуры, местного самоуправления и других категорий.

Потолок для силовиков

Как свидетельствуют результаты проведенного нами исследования, в 2023 году практически остановился рост влияния руководителей силовых структур, который мы наблюдали в последние годы.

Если оценивать показатели представителей этой группы в целом (начальник УФСБ России по Псковской области Виктор Швырев, руководитель Следственного управления СК РФ по региону Петр Крупеня, начальник УМВД Алексей Овсянников и другие), то напрашивается вывод о том, что они достигли своего «потолка» на данный момент.

Так или иначе, наблюдаем у большинства силовиков сохранение позиций либо небольшой откат, что, вероятно, связано с циркулирующими (в том числе среди наших экспертов) разговорами о возможных кадровых решениях относительно ряда руководителей. При этом следует отметить слабое присутствие силовиков в информационном поле, их медиазакрытость - возможно, это повлияло, как ограничительный фактор.

Тяжелые времена оппозиции

К сожалению, мы вынуждены вновь констатировать, что, несмотря на наши надежды и информационное содействие, оппозиция в условиях «новой политической реальности» продолжает терять очки.

В год губернаторских выборов, которые в очередной продемонстрировали слабость оппонентов власти, едва ли не все представители данной группы переместились в рейтинге на более низкие места. В частности, первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко опустился с 35-й на 41-ю строчку. Его коллега по парламенту, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков - с 40-й на 43-ю. Напомню, что оба партийных лидера участвовали в губернаторских выборах и руководили кампаниями партийцев в муниципалитетах, однако не сумели выполнить поставленные задачи.

Еще более резко потеряли позиции руководитель псковского отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак, вновь отказавшийся от участия в главных региональных выборах (опустился с 43-го на 52-е место) и яблочник Лев Шлосберг, в 2023 году внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и покинувший в этом году пост руководителя регионального отделения партии (переместился в рейтинге с 61-го на 77-е место).

Отметим, что в конце года экс-лидер псковского «Яблока» был избран заместителем председателя партии на федеральном уровне. Его сменщик на посту председателя регионального отделения «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук поднялся с 91-й на 88 позицию. С 73-й на 95-ю позицию переместился руководитель фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, секретарь обкома Дмитрий Михайлов, на ухудшение его позиций наверняка повлияли результаты партии на муниципальных выборах, а также резонансная история с липовым дипломом и снятием с губернаторских выборов креатуры Михайлова - депутата Псковской гордумы Александра Баева, который по итогам 2023 года покинул сотню самых влиятельных персон региона.

Главы МСУ на фоне муниципальной реформы

Нисходящий тренд вновь зафиксирован у представителей органов местного самоуправления. В условиях проведения в Псковской области масштабной муниципальной реформы и завершения построения вертикали власти, низшим звеном которой является МСУ, влияние корпуса руководителей городов и районов продолжает ослабевать. В списке ста их осталось немного, а тех, кто находятся в верхней части, вовсе можно пересчитать на пальцах одной руки.

Особо отметим здесь главу Великих Лук Николая Козловского (11) - едва ли не «последнего из могикан» - муниципального руководителя, которому даже в непростых условиях удается сохранять относительно высокую степень самостоятельности.

По итогам 2023 года продемонстрировал положительную динамику островский глава Дмитрий Быстров, поднявшийся на 29-ю позицию. Настоящий спурт совершила переизбравшаяся на второй срок глава Псковского района Наталья Федорова, переместившийся сразу на 13 позиций - с 69-й на 56-ю. Что касается руководителей муниципальных образований, которых затронула реформа, то отмечаем сохранивших должности глав Александра Волкова из Струг Красных (поднялся на 81-е место) и вернувшуюся в сотню Валентину Понизовскую из Красногородского муниципального округа (92).

Бизнес всё незаметнее

Как и все последние годы, продолжают терять позиции представители предпринимательского сообщества. Псковский бизнес всё меньше идет в политику, почти не участвует в выборах, старается минимизировать свои публичные контакты с властью и вообще пытается не «светиться» лишний раз. Доходит до того, что некоторые деловые люди просят «забыть» о них, не включать в список, не напоминать о членстве в партии, политическом бэкграунде и т.п.

Как следствие, «капитаны псковского бизнеса» (такие, как экс-депутаты областного Собрания - гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий, директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова, директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев и другие) перемещаются в рейтинге вниз, а некоторые (например, руководитель «Евро-Керамики», депутат областного Собрания Владимир Панченко и глава ассоциации фермеров, депутат Гдовского районного собрания Александр Конашенков) вовсе выбыли из сотни. При этом здесь появились и пара новых лиц - это представители крупных федеральных компаний, не связанные с местными элитами, управляющий псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец и генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Новая роль «третьего сектора»

Результаты проведенного нами исследования в очередной раз продемонстрировали, что общественники Псковской области не отличаются высоким уровнем влиятельности. Руководители и активисты общественных объединений традиционно занимают невысокие места в рейтинге.

В отличие от общественников и правозащитников прежней волны, которые могли достаточно смело оппонировать власти, указывать ей на ошибки и вступать с ней в равноправный диалог, нынешние общественники воспринимаются как группа поддержки властей, выполняющая поставленные ей задачи, и не имеют самостоятельного влияния.

Такое положение дел отражается на позициях конкретных представителей этой группы. Так, в шаге от вылета из сотни наиболее влиятельных персон остановился Андрей Царев, в 2023 году утративший статус члена Общественной палаты России.

Его сменщица в ОП РФ - председатель областного отделения Российского исторического общества, директор государственного архива Псковской области Наталья Исакова впервые вошла в сотню и занимает 80-е место, опережая известную общественницу, депутата Псковской гордумы Алесю Михачеву (86), но уступая председателю Общественной палаты Псковской области Наталье Горбачевой (75).

Сохраняют места в списке ста региональные омбудсмены - уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов (45), бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев (62) и защитница детей Наталия Соколова (93).

Единственным представителем СМИ в сотне остается директор государственной телерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко (54).

На виду - значит, влиятельный

В очередной раз фиксируем зависимость показателей влиятельности от степени публичной активности. Иначе говоря, если политик, чиновник, общественник или представитель иной сферы проявляют инициативу, открыт для общения с журналистами, регулярно выступает с комментариями, и о нем регулярно пишут масс-медиа, то уровень его влиятельности, по мнению экспертов, становится выше. Это подтверждают примеры абсолютного большинства персон из верхней части списка наиболее влиятельных фигур Псковской области. Кроме того, вновь фиксируем постоянно возрастающее значение присутствия акторов общественно-политического процесса в интернете, в том числе в популярных социальных сетях и общественно-политических Telegram-каналах. Представители Великих Лук и районов очевидно проигрывают в этом. Там еще не отошли от прежних стандартов работы, шагать в ногу со временем не получается - точно также работают и местные медиа, уступающие региональным по всем основным количественным и качественным показателям.

Рейтинг-2023

(Под порядковыми номерами указаны позиции в прошлогоднем рейтинге и соответствующее изменение позиции участника рейтинга: зеленая стрелка вверх - повышение, красная стрелка вниз - понижение, знак равно - позиция не изменилась, левая колонка - балл участника)

В качестве пояснения к рейтингу по традиции напомним, что проект «100 самых влиятельных персон Псковской области» реализуется в несколько этапов. На первом мы собираем предложения от читателей ПЛН по кандидатурам для включения в список самых влиятельных персон. По результатам данной работы формируется расширенный список (лонг-лист) претендентов. В дальнейшем члены рабочей группы вместе с представителями экспертного сообщества внимательно изучают все поступившие предложения и составляют список ста наиболее влиятельных персон. После этого проводится анкетирование участников исследования. В него входят представители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных образований Псковской области, руководители и сотрудники предприятий, предприниматели, сотрудники общественных организаций и гражданские активисты, руководители учреждений образования и здравоохранения, журналисты, представители других сфер. Экспертам предлагается оценить степень влиятельности политиков по пятибалльной шкале, где 5 - максимально сильное влияние, 4 - сильное влияние, 3 - среднее влияние, 2 - слабое влияние, 1 - незначительное влияние.

В 2023-м, как и годом ранее, эксперты могли выбрать, как выразить свою позицию - заполняя бумажные анкеты или в формате дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Консолидированная оценка влиятельности участников проекта учитывалась при формировании итогового рейтинга. Особенностью исследования-2023 стало то, что в связи с многочисленными изменениями, происходящими в жизни региона, работа привлеченных ПЛН экспертов была продолжена и на заключительном этапе, вследствие чего в списке наиболее влиятельных персон стали возможны корректировки, перемещения участников и т.д.

Завершая очередной сезон ежегодного проекта, редакция Псковской Ленты Новостей выражает благодарность экспертам и читателям за активное участие в совместной работе. Ее мы обязательно продолжим через год. А сегодня поздравляем вас с наступающим Новым годом. Очень надеемся, что для всех, в том числе участников рейтинга, он станет более позитивным и счастливым.

Александр Савенко

Фото: архив Псковской Ленты Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов и прокуратуры Псковской области