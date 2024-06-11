Избирательная кампания Андрея Турчака стартовала на Алтае

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы для участия в выборах главы субъекта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
«Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой "Единой России" проведу ее "в полях", общаясь с людьми»,- сказал Андрей Турчак.
Он отметил, что это поможет и максимально быстро погрузиться в проблематику республики, и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей.
Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.