Политика

Избирательная кампания Андрея Турчака стартовала на Алтае

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак подал в региональную избирательную комиссию документы для участия в выборах главы субъекта. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«Моя избирательная кампания официально стартовала. Вместе с командой "Единой России" проведу ее "в полях", общаясь с людьми»,- сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что это поможет и максимально быстро погрузиться в проблематику республики, и сформировать такую программу развития региона, которая будет отвечать запросам жителей.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

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В тот же день был издан указ президента о назначении Андрея Турчака временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. 5 июня сенаторы досрочно прекратили полномочия первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака.