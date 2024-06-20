Политика

Вера Кондратьева: Волостные депутаты после муниципальной реформы никуда не делись

Волостные депутаты никуда не делись и продолжают свою активную работу после проведения муниципальной реформы. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» 21 июня.

«Хочу сказать, что волостные депутаты никуда не делись, они как были активными жителями на своих территориях, так ими остались. Сейчас они входят в состав актива территориального общественного самоуправления, являются основными помощниками глав территориальных отделов, они являются старостами того или иного населенного пункта. Они, действительно, также активны, это глаза и уши глав своих территорий. У них нет статуса депутата, но они помогают во всем», – рассказала она.

Глава Невельского муниципального округа Олег Майоров согласился с коллегой, отметив, что гражданская позиция этих людей не определяется исходя из статуса депутата.

«Независимо от статуса депутата такие люди проявляют неравнодушие к тому, что происходит у них за забором. Это неравнодушие сохранилось, оно положительно и конструктивно используется. Это помощники, зеркало нашей деятельности», – уточнил он.

В минувшем году в регионе стартовал переход муниципальных районов на одноуровневую систему управления: вместо волостей – территориальные отделы администрации, вся полнота и ответственность власти – за главой, которого выбирают по конкурсу муниципальные депутаты, районы преобразовались в округа. В 2023 году такой путь выбрали 8 муниципалитетов (Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский), в этом году еще пять (Усвятский, Дновский, Порховский, Плюсский и Бежаницкий).

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В Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.