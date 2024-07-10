Политика

Вопросы оппозиции должны быть конструктивными – Александр Братчиков

Вопросы оппозиции должны быть конструктивными и с предложениями об организации их инициатив. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Спрос должен быть конструктивным, соответственно, вопросы тоже должны быть конструктивными. Про оппозицию могу сказать одно: я "за", если бы они задавали свои вопросы правильно», – сказал Александр Братчиков.

Он уточнил, что нередко оппозиционные партии только критикуют позицию власти, не предлагая взамен жизнеспособных решений.

«Если бы с их стороны была конструктивная критика, мы бы их поддерживали. Как я могу поддерживать коммунистов или "Яблоко", когда они не голосуют за бюджет? Они говорят, что все плохо, но когда спрашиваешь их, что делать, чтобы стало хорошо, они предложений конструктивных не дают», – добавил Александр Братчиков.

При этом многие из инициатив оппозиции хороши на стадии идеи, но неосуществимы в современных экономических реалиях. Так, постоянные предложения повысить зарплаты сотрудникам бюджетных сфер предлагают без указания источника финансирования, заметил гость студии. Однако, есть и положительные примеры работы с оппозицией.

«Отдельные примеры есть с ЛДПР, мы обсуждали их в рамках согласительной комиссии, принимали их. Например, касаемо освещения улиц. Но то, что предлагают коммунисты – популизм. Я "за", но непонятно, как это осуществить», – уточнил Александр Братчиков.