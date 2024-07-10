Вопросы оппозиции должны быть конструктивными – Александр Братчиков

Вопросы оппозиции должны быть конструктивными и с предложениями об организации их инициатив. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Спрос должен быть конструктивным, соответственно, вопросы тоже должны быть конструктивными. Про оппозицию могу сказать одно: я "за", если бы они задавали свои вопросы правильно», – сказал Александр Братчиков.
Он уточнил, что нередко оппозиционные партии только критикуют позицию власти, не предлагая взамен жизнеспособных решений.
При этом многие из инициатив оппозиции хороши на стадии идеи, но неосуществимы в современных экономических реалиях. Так, постоянные предложения повысить зарплаты сотрудникам бюджетных сфер предлагают без указания источника финансирования, заметил гость студии. Однако, есть и положительные примеры работы с оппозицией.
«Отдельные примеры есть с ЛДПР, мы обсуждали их в рамках согласительной комиссии, принимали их. Например, касаемо освещения улиц. Но то, что предлагают коммунисты – популизм. Я "за", но непонятно, как это осуществить», – уточнил Александр Братчиков.