Политика

Более 10 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

Более 10 тысяч избирателей уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

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«Проголосовало 7 179 человек —10,9%. Численность избирателей, включенных в списки — 65 690 человек без учёта ДЭГ. С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 3 171 человек — 70%», – рассказали в облизбиркоме.

Всего проголосовало 10 350 человек — 15,7%

Голосование в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.