Политика

Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

УИК 605

«Явка на 20:00 07 сентября 2024 года: проголосовало 12 919 человек — 19,6%. Численность избирателей, включенных в списки — 65 690 человек без учёта ДЭГ. С помощью ДЭГ проголосовало 3 472 человек — 76%», -

Всего проголосовало 16 391 человек — 24,95%.

Голосование в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.