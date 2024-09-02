Политика

Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

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«Проголосовало 10 608 человек — 16,14%. Численность избирателей, включенных в списки — 65 690 человек без учёта ДЭГ. С помощью ДЭГ проголосовало 3 323 человека — 73%», – рассказали в облизбиркоме.

Всего проголосовало 13 931 человек — 21,2%.

Голосование в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00. Трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.