Политика

Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области

Детские уголки работают на избирательных участках в Пскове и в муниципалитетах 6-8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

«Детские уголки на избирательных участках уже стали нашей маленькой традицией и фишкой при организации выборов в Псковской области. В этом году также для маленьких посетителей подготовлены раскраски и задания – например, помочь Барсику найти дорогу на избирательный участок или отыскать 10 отличий на картинках», - рассказали в облизбиркоме.

После того, как родители проголосовали, домой ребенок уходит с воздушным шариком и наклейками.

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Напомним, в Псковской области проходит голосование в трехдневном формате на муниципальных выборах. Избиратели голосуют на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва. Также проходит голосование на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений.