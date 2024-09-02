Политика

Довыборы в Псковскую городскую Думу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Муниципальные выборы проходят в Псковской области 6-8 сентября. Трехдневное голосование стартовало 6 сентября на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

Для самых маленьких посетителей организована работа детских уголков на участках в Пскове и в муниципалитетах. Помимо этого, для избирателей работает проект «Здоровье наших избирателей». Передвижные мобильные медицинские комплексы развернули возле избирательных участков. А в псковском Доме офицеров проходит выставка «История избирательного процесса в плакатах». Также в области открыто 20 избирательных участков, где можно проголосовать на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Подробнее о первом дне выборов в городе Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.