Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области

Последний день муниципальных выборов 2024 стартовал в Псковской области сегодня, 8 сентября.
Напомним, трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.
На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:
Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.
В Гдовском районе избиратели также могут проголосовать за одного из семи кандидатов:
Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.
Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.
Помимо этого проходит 6 избирательных кампаний в регионе проходят в двухдневном формате — 7 и 8 сентября.
Среди них:
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.
До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установлен переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.
Волости в указанных районах утрачивают статус муниципальных образований со дня создания муниципальных округов. Органами местного самоуправления в муниципальных образованиях становятся Собрания депутатов, главы и администрации муниципальных округов. Первые главы муниципальных округов будут избираться Собранием депутатов округов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Все участки закроются сегодня в 20:00.
Общее количество избирателей, принимающих участие в выборах, составляет 57 735 человек, включённые в списки избирателей, без учёта ДЭГ.
Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут также голосовать онлайн до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале. Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет. 4 159 заявлений подано на ДЭГ (данные представлены в разрезе 7 муниципальных образований, в которых сегодня первый день голосования).
Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА