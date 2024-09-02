Политика

Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области

Последний день муниципальных выборов 2024 стартовал в Псковской области сегодня, 8 сентября.

Напомним, трехдневное голосование проходит на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва.

На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:

Иван Гориславский, КПРФ;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Анна Дмитриева, «Единая Россия»;

Владимир Ефимов, ЛДПР;

Алексей Канищев, «Яблоко»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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В Гдовском районе избиратели также могут проголосовать за одного из семи кандидатов:

Павел Бикташев, «Родина»;

Евгений Васильев, «Яблоко»;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Игорь Иванов, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»;

Иван Мешков, «Единая Россия»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Жанна Романчук, ЛДПР.

Алексей Васильев, который был избран главой Гдовского района в сентябре 2022 года, ушел с поста в марте.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.

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Помимо этого проходит 6 избирательных кампаний в регионе проходят в двухдневном формате — 7 и 8 сентября.

Среди них:

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» четвертого созыва;

выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» четвертого созыва;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Шелковская волость» второго созыва по четырехмандатному избирательному округу № 3;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Себежское» третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 4;

досрочные выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Красноармейская волость» пятого созыва.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа. 7 мая депутаты регионального парламента поддержали преобразование Усвятского, Дновского, Порховского, Плюсского и Бежаницкого районов в муниципальные округа.

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До 1 января 2025 года во вновь образуемых муниципальных округах установлен переходный период – это время отводится для формирования новых органов местного самоуправления.

Волости в указанных районах утрачивают статус муниципальных образований со дня создания муниципальных округов. Органами местного самоуправления в муниципальных образованиях становятся Собрания депутатов, главы и администрации муниципальных округов. Первые главы муниципальных округов будут избираться Собранием депутатов округов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

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Все участки закроются сегодня в 20:00.

Общее количество избирателей, принимающих участие в выборах, составляет 57 735 человек, включённые в списки избирателей, без учёта ДЭГ.

Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут также голосовать онлайн до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале. Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет. 4 159 заявлений подано на ДЭГ (данные представлены в разрезе 7 муниципальных образований, в которых сегодня первый день голосования).

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Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА