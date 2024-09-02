Политика

Избирательные участки в Пскове, Гдовском и Плюсском районах посетил депутат Госдумы

Избирательные участки в Пскове, Гдовском и Плюсском районах 8 сентября, в последний день трехдневного голосования, посетил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«На УИКах Гдовского района созданы все условия для обеспечения процесса голосования. Здесь проходят досрочные выборы главы района. Жители Гдова со всей ответственностью подходят к делу — на участки идут семьями», - заметил Александр Козловский.

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Он отметил, что в селе Чернево Гдовского района и селе Ляды Плюсского района выборы идут в штатном режиме.

Вместе с главой Плюсского района Натальей Ивановой Александр Козловский проверил работу избирательных участков в Плюссе, где жители выбирают депутатов местного Собрания муниципального округа.

Мониторинг работы избирательных участков депутат Госдумы завершил в Пскове, где проходят дополнительные выборы депутата в Псковскую городскую Думу. С кандидатом от «Единой России» он посетил выставку «История избирательного процесса в плакатах».

«В экспозиции — уникальные агитационные и информационные материалы трех эпох развития избирательного процесса России. На выставке представлены работы, начиная с начала ХХ века и заканчивая началом 2000 годов», - рассказал Александр Козловский.

Напомним, голосование завершится сегодня в 20.00.