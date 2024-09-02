Политика

Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров

Выставка «История избирательного процесса в плакатах» открылась в Доме офицеров в Пскове 6 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка будет работать с 6 по 9 сентября. Напомним, голосования в трехдневном формате стартовало на муниципальных выборах в Псковской области сегодня, 6 сентября, в 8:00.

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В псковском Доме офицеров организован избирательный участок №26. На этом участке избиратели могут отдать свой голос за кандидата на довыборы в Псковскую городскую Думу по округу №5.

На довыборах в Псковскую гордуму выдвинуты семь кандидатов:

Иван Гориславский, КПРФ;

Сергей Горячев, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Анна Дмитриева, «Единая Россия»;

Владимир Ефимов, ЛДПР;

Алексей Канищев, «Яблоко»;

Игорь Романов, «Новые люди»;

Павел Сидоров, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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Всего для избирателей свои двери сегодня открыли 94 избирательных участка. Проголосовать на них можно 6, 7, 8 сентября с 8:00 до 20:00.

Общее количество избирателей, принимающих участие в выборах, составляет 57 735 человек, включённые в списки избирателей, без учёта ДЭГ.

Избиратели города Пскова, Гдовского района, Бежаницкого, Дновского, Порховского, Плюсского и Усвятского муниципальных округов могут также голосовать онлайн с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября 2024 года круглосуточно на портале. Напомним, избиратель, подавший заявление на дистанционное электронное голосование, исключается из списка избирателей по месту своего жительства — проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет. 4 159 заявлений подано на ДЭГ (данные представлены в разрезе 7 муниципальных образований, в которых сегодня первый день голосования).