Политика

Каждый делает свой выбор сам — Анна Дмитриева о явке на выборы

Состоявшиеся дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №5 были конкурентными, заявила кандидат от партии «Единая Россия», главный режиссер Дома офицеров Анна Дмитриева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Ходить или не ходить на выборы - каждый делает свой выбор сам», - отметила кандидат, говоря о явке избирателей.

Напомним, явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18:00 8 сентября составила 35,52%, всего проголосовали 23 334 человека.

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По предварительным итогам дополнительных выборов депутата, Анна Дмитриева лидирует с результатом 52,69%, проголосовали 863 избирателя. Ближайший соперник Иван Гориславский (КПРФ) набрал 11,54%, за него голос отдали 189 избирателей.

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Бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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В сентябре 2022 года по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия». Наталья Мельникова тогда получила 47,68% голосов. Список партии «Единая Россия» в 2022 году набрал свыше 51% голосов.