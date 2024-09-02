Политика

Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18:00 8 сентября составила 35,52%, всего проголосовали 23 334 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

На участках к 18.00 проголосовали 19 339 человек — 29,43%. Численность избирателей, включенных в списки — 65 690 человек без учёта ДЭГ.

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 3 995 человек — 88%.

Напомним, в Псковской области проходит голосование в трехдневном формате на муниципальных выборах. Избиратели голосуют на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва. Также проходит голосование на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений.