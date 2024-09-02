Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Как создать ТОС
Господин Рейтингомер
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Легкий пар: чуткая штука
Аграрий с джойстиком в руках
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
заработать на Пушкине
Кружки и секции для детей
Первая ягода
 
 
 
ещё Политика 02.09.2024 17:360 Рейтингомер: «Дело Грацкого» в суде, проклятые долгострои и суповой рекорд 08.09.2024 18:360 Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 08.09.2024 18:270 «Его везде ждут, по нему скучают»: талисман выборов Барсик посетил пять участков в Пскове 08.09.2024 16:220 Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области 08.09.2024 16:030 В псковском «Яблоке» не согласились с позицией руководителя облизбиркома о нарушениях в Гдове 08.09.2024 15:260 Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 33%
 
 
 
Самое популярное 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 06.09.2024 14:220 Когда дожди накроют Псковскую область, рассказала синоптик 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина 05.09.2024 13:244 Фотофакт: Пешеходный мост через реку Пскову обретает окончательный вид
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области

08.09.2024 18:36|ПсковКомментариев: 0

Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18:00 8 сентября составила 35,52%, всего проголосовали 23 334 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

Фото предоставили в Избирательной комиссии Псковской области

На участках к 18.00 проголосовали 19 339 человек — 29,43%. Численность избирателей, включенных в списки — 65 690 человек без учёта ДЭГ. 

С помощью дистанционного электронного голосования проголосовали 3 995 человек — 88%.

Напомним, в Псковской области проходит голосование в трехдневном формате на муниципальных выборах. Избиратели голосуют на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, а также на досрочных выборах главы Гдовского района, выборах депутатов Собраний депутатов Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского муниципальных округов первого созыва. Также проходит голосование на выборах депутатов ряда городских и сельских поселений. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 147 человек
Сюжет: Муниципальные выборы-2024 в Псковской области Избирательные участки в Пскове, Гдовском и Плюсском районах посетил депутат Госдумы Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Президент Латвии заявил о падении «российского военного дрона» на границе с Псковской областью «Его везде ждут, по нему скучают»: талисман выборов Барсик посетил пять участков в Пскове Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 33% В псковском «Яблоке» не согласились с позицией руководителя облизбиркома о нарушениях в Гдове Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30% Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе Омбудсмен взял на контроль соблюдение избирательных прав псковичей Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов 8 сентября Александр Козловский  проверил работу избирательных участков Псковской области Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Раритетные плакаты представлены на выставке об истории избирательного процесса в псковском Доме офицеров  Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно  Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10% Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области Второй день голосования завершился в Псковской области Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области Голосование на дому организовали для псковских избирателей Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая Муниципальные выборы-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? Двухдневное голосование стартовало в Псковской области Участковые избирательные комиссии в Псковской области принимают заявления о голосовании на дому Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области Свыше 4,5 тысячи заявлений на участие в ДЭГ подали псковские избиратели Александр Котов: Неудачный выбор может отбросить муниципалитет на несколько лет назад Итоги подготовки к выборам подвели в Пскове на заседании Общественного штаба Впервые в Псковской области применяется ДЭГ в муниципальных кампаниях всех уровней — Игорь Сопов Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области Игорь Сопов: Никаких эксцессов в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет Псковский областной суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Один день остался у жителей Себежа и трех районов до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Один день остался у псковичей и гдовичей до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Адресное информирование избирателей в Псковской области подходит к концу «Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины? Псковский суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Почти 40 тысяч домовладений псковичей обойдут члены избиркома в преддверии выборов Более 3000 избирателей в Псковской области подали заявления на участие в ДЭГ Пройти диспансеризацию псковичи смогут на избирательных участках Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? Павел Сидоров: Работать надо всем вместе Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем Игорь Романов: В округе №5 нужно работать с советами домов Алексей Канищев: Необходимо разработать концепцию развития Пскова  Обратить внимание на состояние детских площадок в округе №5 призвал Владимир Ефимов Анна Дмитриева: Я влюбляюсь в жителей пятого округа  Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ Кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» оштрафован за незаконную агитацию Облсовпроф и региональная Общественная палата подписали соглашение о взаимодействии для проведения выборов в Пскове Стартовало обучение членов УИК в муниципалитетах Псковской области Реготделения четырех партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области Заявки на участие в ДЭГ подали 1666 избирателей в Псковской области Суд признал законным отказ в регистрации кандидата на должность главы Гдовского района Игорь Сопов рассказал о лжи, мифах и нарушениях в ходе избирательной кампании-2024 Избиратели сами призывают голосовать с помощью ДЭГ — Анна Дмитриева ТИК Гдовского района поблагодарили за помощь «нарушителям» с оформлением документов Около 120 общественных наблюдателей за выборами обучили в Псковской области 344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области Более 600 псковичей уже зарегистрировались для участия в ДЭГ Суд признал законным отказ представителям КПРФ в регистрации на выборах в Усвятах Самовыдвиженец из Усвят не смогла оспорить отказ в регистрации кандидатом в депутаты Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Средства на проведение выборов в Гдовском районе выделены в полном объеме – Игорь Сопов Игорь Сопов: На осенних выборах ожидается пестрый политический состав Круглый стол на «ПЛН FM»: Итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. ВИДЕО Лидеры региональных отделений партий поспорили о выборах-2024 в эфире «ПЛН FM» Игорь Сопов поставил под сомнение заявление псковских коммунистов о достаточном представительстве в районах для преодоления мунфильтра Причину выдвижения депутата из Пскова на пост главы Гдовского района назвали в «Единой России» Почти 340 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ на должность главы Гдовского района Онлайн-голосование в Псковской области в сентябре применят в 13 кампаниях «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены — Игорь Сопов Игорь Иванов представит «Справедливую Россию» на выборах главы Гдовского района КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и вызовы для партий. ВИДЕО Игорь Сопов: Избирателям удобно голосовать в течение трех дней Выборы в Псковской области пройдут открыто и легитимно - Игорь Сопов Игорь Сопов: Все наблюдатели от Общественной палаты являются профессионалами Более 100 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области Утверждены схемы избирательных округов в Плюсском, Усвятском, Порховском и Бежаницком районах Плюсская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе по референдуму Выборы в Псковской области в сентябре будут многодневными Александр Седунов назвал подготовку к выборам одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области Дистанционное электронное голосование применят в Псковской области на сентябрьских выборах
08.09.2024, 19:320 Избирательные участки в Пскове, Гдовском и Плюсском районах посетил депутат Госдумы 08.09.2024, 19:170 Гала-концерт III фестиваля «Михайловский бастион» стартовал на псковском «Машиностроителе» 08.09.2024, 19:170 В центре Пскова продолжают игнорировать запрет на услуги проката лошадей 08.09.2024, 19:040 Скончался бывший ведущий КВН Александр Масляков 
08.09.2024, 18:410 Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Венской под Псковом 08.09.2024, 18:360 Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 08.09.2024, 18:270 «Его везде ждут, по нему скучают»: талисман выборов Барсик посетил пять участков в Пскове 08.09.2024, 18:140 Президент Латвии заявил о падении «российского военного дрона» недалеко от границы с Псковской областью
08.09.2024, 18:110 СМИ сообщили о похищении духовника патриарха, в прошлом насельника Псково-Печерского монастыря 08.09.2024, 17:520 Иноагентов в РФ за отсутствие маркировки оштрафовали в общей сложности на 1 млрд рублей 08.09.2024, 17:450 Пенсионерка в фиолетовой куртке ушла в гдовский лес и пропала 08.09.2024, 17:270 Фура «Великолукского мясокомбината» сбила мотоциклиста
08.09.2024, 17:110 Исполнилось 83 года со дня начала блокады Ленинграда 08.09.2024, 16:520 Четыре женщины пострадали в результате тройного ДТП в Великолукском районе 08.09.2024, 16:441 Санавиация за август доставила из Гдова в Псков 10 пациентов 08.09.2024, 16:220 Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области
08.09.2024, 16:030 В псковском «Яблоке» не согласились с позицией руководителя облизбиркома о нарушениях в Гдове 08.09.2024, 15:441 Поликлиника отказала псковичу в медицинской помощи, потому что он уже «умер» 08.09.2024, 15:320 Погибшими при пожаре в стругокрасненской деревне оказались дачники из Петербурга 08.09.2024, 15:260 Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 33%
08.09.2024, 15:050 Автором «Тотального диктанта» 2025 года станет Марина Москвина 08.09.2024, 14:450 Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области 08.09.2024, 14:250 Спортсмены из России заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024 08.09.2024, 14:050 Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе
08.09.2024, 13:440 Владимирскую икону Пресвятой Богородицы чтут православные 8 сентября 08.09.2024, 13:240 Подготовка к концерту фестиваля «Михайловский бастион» идет на псковском «Машиностроителе» 08.09.2024, 13:011 Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района — Игорь Сопов 08.09.2024, 12:500 Пенсионерка из Новоржева «одолжила» мошеннику почти 30 тысяч рублей
08.09.2024, 12:250 Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30% 08.09.2024, 12:050 Исследование показало, на что откладывают деньги россияне 08.09.2024, 11:450 До +28 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября 08.09.2024, 11:250 Взрывоопасные предметы идентифицировали в лесах Псковской области
08.09.2024, 11:050 Международный день грамотности отмечают 8 сентября 08.09.2024, 10:441 Новый артист псковского драмтеатра дебютировал в спектакле «Пигмалион» 08.09.2024, 10:240 20 человек поставили личные рекорды в Пскове в 117-м забеге «5 вёрст» 08.09.2024, 10:020 Семь военных оркестров дали концерты в муниципалитетах Псковской области
08.09.2024, 09:410 Велодорожки появились на обновленной улице Яна Фабрициуса в Пскове 08.09.2024, 09:231 Три человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне Ксти 08.09.2024, 09:000 РФ вошла в двадцатку стран мира по доступности мяса 08.09.2024, 08:000 Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области
07.09.2024, 23:003 В Пскове микроавтобус сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. ВИДЕО 07.09.2024, 22:002 Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин 07.09.2024, 21:410 Продолжаются поиски пропавшего в Пскове пенсионера в спортивной куртке 07.09.2024, 21:200 Сразу пять псковичей лишились доступа к сайту госуслуг за одни сутки
07.09.2024, 21:180 Омбудсмен взял на контроль соблюдение избирательных прав псковичей 07.09.2024, 21:000 Судебные приставы Псковской области взыскали алименты в размере 950 тысяч рублей 07.09.2024, 20:341 Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 20:220 Псковичка передала мошенникам более 600 тысяч рублей
07.09.2024, 20:002 Второй день голосования завершился в Псковской области 07.09.2024, 19:401 Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов 8 сентября 07.09.2024, 19:190 Кованый стяг вернули на Благовещенскую башню 07.09.2024, 19:002 В ЦИК продумают вид голосования для населенных пунктов без постоянного интернета
07.09.2024, 18:400 Изборский музей принял участие в фестивале «Золотой Ярославль» 07.09.2024, 18:200 «Территория детства» на берегах реки Псковы. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.09.2024, 18:001 Закрытие ретро-сезона прошло в Пскове 07.09.2024, 17:400 В Мариинском театре в Санкт-Петербурге проходят Дни Псковской области
07.09.2024, 17:210 До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 8 сентября 07.09.2024, 16:551 Александр Козловский  проверил работу избирательных участков Псковской области 07.09.2024, 16:270 В Москве загорелся ВГИК 07.09.2024, 16:050 Троих подозреваемых в краже задержали псковские росгвардейцы
07.09.2024, 15:411 Забег на 100 километров прошел 7 сентября в Изборске 07.09.2024, 15:221 Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 15:051 В армию России за два года поставлено более 9,1 млн некачественных сухпайков 07.09.2024, 14:410 В Острове ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Дмитрий Бурматов
07.09.2024, 14:280 Всероссийские соревнования по кикбоксингу стартовали в Пскове 07.09.2024, 14:041 В России нарастили выпуск портвейна 07.09.2024, 13:390 Фестиваль дополнительного образования «Территория детства» проходит в Пскове 07.09.2024, 13:201 Раритетные плакаты представлены на выставке об истории избирательного процесса в псковском Доме офицеров 
07.09.2024, 13:000 Одну полосу улицы Калинина в Пскове перекроют с 11 сентября 07.09.2024, 12:390 Россияне стали реже брать займы на короткие сроки 07.09.2024, 12:163 Более 10 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области 07.09.2024, 12:020 Минтранс назвал причины роста цен на авиабилеты
07.09.2024, 11:410 Роспотребнадзор не регистрирует случаи лихорадки Оропуш в РФ 07.09.2024, 11:190 Несовершеннолетний велосипедист пострадал во время ДТП в Великих Луках 07.09.2024, 10:590 Более 4,6 тысячи атак на ресурсы ДЭГ заблокировали с начала выборов 07.09.2024, 10:390 Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru