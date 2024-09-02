Опубликованы предварительные итоги довыборов депутата Псковской гордумы по округу №5

Стали известны предварительные итоги дополнительных выборов депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 по результатам обработки 100% бюллетеней, с учетом дистанционного электронного голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Предварительные результаты кандидатов:
В выборах приняли участие 15,87% избирателей - 1 642 человека.
Напомним, бывший депутат гордумы по округу №5 Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря и вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.
В сентябре 2022 года по результатам выборов депутатов в Псковскую городскую Думу с учетом дистанционного электронного голосования по всем одномандатным избирательным округам победили кандидаты от партии «Единая Россия». Наталья Мельникова тогда получила 47,68% голосов. Список партии «Единая Россия» в 2022 году набрал свыше 51% голосов.