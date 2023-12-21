Полномочия депутата Псковской гордумы Натальи Мельниковой прекратили досрочно

Полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря.
Вопрос о прекращении полномочий рассмотрели без доклада, «за» проголосовали 22 депутата.
Ранее сообщалось, что Наталья Мельникова войдет в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.
Такое решение принято, так как на выборах в Псковское областное Собрание в сентябре 2021 года «Единая Россия» на округе, где Наталья Мельникова возглавляла региональную группу, набрала 43,02%.
Предполагается, что в следующем году пройдут довыборы в Псковскую городскую Думу по округу №5.