Политика

Полномочия депутата Псковской гордумы Натальи Мельниковой прекратили досрочно

Полномочия депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по избирательному округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно. Соответствующее решение депутаты приняли сегодня, 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наталья Мельникова подала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы 13 декабря.

Вопрос о прекращении полномочий рассмотрели без доклада, «за» проголосовали 22 депутата.

Ранее сообщалось, что Наталья Мельникова войдет в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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Такое решение принято, так как на выборах в Псковское областное Собрание в сентябре 2021 года «Единая Россия» на округе, где Наталья Мельникова возглавляла региональную группу, набрала 43,02%.

Предполагается, что в следующем году пройдут довыборы в Псковскую городскую Думу по округу №5.