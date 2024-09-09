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Политика

Явка на ДЭГ в Палкинском районе составила 100%

11.09.2024 13:49|ПсковКомментариев: 2

Явка на дистанционное электронное голосование в Палкинском районе составила 100%. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

«У нас прошло 13 избирательных кампаний в Псковской области, 11 политических партий принимали участие в выборах, 6 из них получили мандаты, 34,77% составила явка — это очень хорошо для муниципальных выборов. Такую явку нам дает ДЭГ и трехдневное голосование. В Палкинском районе у нас на ДЭГе проголосовали 100% избирателей. Такое у нас впервые. Зарегистрировались на ДЭГ 18 человек, каждый из них проголосовал», – сказал Игорь Сопов. 

Напомним, в Псковской области завершилось голосование на муниципальных выборах.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
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