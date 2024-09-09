Явка на ДЭГ в Палкинском районе составила 100%

Явка на дистанционное электронное голосование в Палкинском районе составила 100%. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил во время круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«У нас прошло 13 избирательных кампаний в Псковской области, 11 политических партий принимали участие в выборах, 6 из них получили мандаты, 34,77% составила явка — это очень хорошо для муниципальных выборов. Такую явку нам дает ДЭГ и трехдневное голосование. В Палкинском районе у нас на ДЭГе проголосовали 100% избирателей. Такое у нас впервые. Зарегистрировались на ДЭГ 18 человек, каждый из них проголосовал», – сказал Игорь Сопов.
Напомним, в Псковской области завершилось голосование на муниципальных выборах.