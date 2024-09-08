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Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина

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Псковский губернатор поздравил Андрея Турчака с победой на выборах главы Республики Алтай

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Политика

Кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области

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