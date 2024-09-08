Кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области

Предварительные результаты муниципальных выборов в Псковской области по результатам обработки 100% бюллетеней (с учетом дистанционного электронного голосования) Псковской Ленте Новостей предоставили в Избирательной комиссии Псковской области.
Выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва:
Результаты по спискам
|
1
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
2879
|
65,70 %
|
2
|
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
|
226
|
5,16 %
|
3
|
Политическая партия КПРФ
|
517
|
11,80 %
|
4
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
310
|
7,07 %
|
5
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
126
|
2,88 %
|
6
|
Политическая партия «Новые люди»
|
78
|
1,78 %
|
7
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
182
|
4,15 %
Результаты по 1-5 округам
|
1
|
Агаджанова Елена Аркадьевна
|
78
|
6,82 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Андреев Борис Анатольевич
|
233
|
20,37 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Яковлева Любовь Викторовна
|
812
|
70,98 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Иванов Александр Вячеславович
|
127
|
20,82 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
2
|
Романов Игорь Павлович
|
43
|
7,05 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
3
|
Харитонов Александр Геннадьевич
|
411
|
67,38 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Васильев Виктор Сергеевич
|
217
|
32,10 %
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
2
|
Лавов Алексей Михайлович
|
29
|
4,29 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
3
|
Семенова Ирина Геннадьевна
|
409
|
60,50 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Васильева Наталья Александровна
|
154
|
15,34 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Чекушкин Александр Федорович
|
816
|
81,27 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Андреева Валентина Николаевна
|
768
|
81,01 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
2
|
Никитина Екатерина Геннадьевна
|
115
|
12,13 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
3
|
Трей Анатолий Алексеевич
|
51
|
5,38 %
|
Политическая партия «Новые люди»
Выборы депутатов Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва:
Результаты по спискам
|
1
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
264
|
8,79 %
|
|
2
|
Политическая партия «Новые люди»
|
130
|
4,33 %
|
|
3
|
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
341
|
11,35 %
|
|
4
|
Всероссийская политическая партия «Родина»
|
40
|
1,33 %
|
|
5
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1775
|
59,09 %
|
|
6
|
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
|
185
|
6,16 %
|
|
7
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
225
|
7,49 %
|
|
|
Результаты по 1-5 округам
|
|
|
|
1
|
Агаджанова Елена Аркадьевна
|
19
|
3,16 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Большаков Александр Владимирович
|
46
|
7,65 %
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
3
|
Морозов Евгений Адольфович
|
331
|
55,07 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
4
|
Новиков Евгений Владимирович
|
52
|
8,65 %
|
самовыдвижение
|
5
|
Ожирельева Ольга Сергеевна
|
70
|
11,65 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
6
|
Степанов Сергей Владимирович
|
27
|
4,49 %
|
Политическая партия КПРФ
|
7
|
Шорохов Алексей Алексеевич
|
44
|
7,32 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
1
|
Громов Алексей Васильевич
|
135
|
31,32 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
2
|
Ефимов Владимир Алексеевич
|
17
|
3,94 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Захаров Алексей Владимирович
|
215
|
49,88 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
4
|
Романов Игорь Павлович
|
9
|
2,09 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
5
|
Яковлева Ольга Николаевна
|
47
|
10,90 %
|
Политическая партия КПРФ
|
1
|
Лавов Алексей Михайлович
|
36
|
10,14 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Сорокина Ксения Александровна
|
34
|
9,58 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Яружный Геннадий Васильевич
|
278
|
78,31 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Васильева Наталья Александровна
|
58
|
12,03 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Кривнева Алина Юрьевна
|
37
|
7,68 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Медведев Алексей Валентинович
|
285
|
59,13 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
4
|
Моисеев Денис Михайлович
|
92
|
19,09 %
|
Политическая партия КПРФ
|
1
|
Иванова Ирина Валерьевна
|
718
|
63,15 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
2
|
Куракин Павел Викторович
|
85
|
7,48 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Свинолупов Александр Владимирович
|
280
|
24,63 %
|
самовыдвижение
|
4
|
Трей Анатолий Алексеевич
|
33
|
2,90 %
|
Политическая партия «Новые люди»
Выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва:
Результаты по спискам
|
1
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
112
|
4,83 %
|
|
2
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
145
|
6,26 %
|
|
3
|
Политическая партия «Новые люди»
|
65
|
2,80 %
|
|
4
|
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
|
245
|
10,57 %
|
|
5
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
316
|
13,63 %
|
|
6
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1384
|
59,71 %
|
|
|
Результаты по 1-5 округам
|
|
|
|
1
|
Агаджанова Елена Аркадьевна
|
16
|
3,33 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Голубев Алексей Михайлович
|
19
|
3,95 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Иванов Сергей Петрович
|
308
|
64,03 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
4
|
Федорова Ирина Александровна
|
128
|
26,61 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
1
|
Ефимов Владимир Алексеевич
|
69
|
15,54 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
2
|
Романов Игорь Павлович
|
55
|
12,39 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
3
|
Сорокина Ольга Андреевна
|
305
|
68,69 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Лавов Алексей Михайлович
|
25
|
5,62 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Лазарева Оксана Васильевна
|
277
|
62,25 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
3
|
Плевак Галина Петровна
|
106
|
23,82 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
4
|
Сорокина Ксения Александровна
|
29
|
6,52 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
1
|
Васильева Наталья Александровна
|
24
|
5,93 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Кривнева Алина Юрьевна
|
17
|
4,20 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
3
|
Левицкая Татьяна Олеговна
|
79
|
19,51 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
4
|
Сергеев Сергей Павлович
|
274
|
67,65 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
1
|
Спиридонова Елена Борисовна
|
483
|
88,95 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
2
|
Трей Анатолий Алексеевич
|
50
|
9,21 %
|
Политическая партия «Новые люди»
Выборы депутатов Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва:
Результаты по спискам
|
1
|
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
|
248
|
5,46 %
|
|
2
|
ЛДПР
|
336
|
7,39 %
|
|
3
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
2763
|
60,78 %
|
|
4
|
Политическая партия «Новые люди»
|
145
|
3,19 %
|
|
5
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
311
|
6,84 %
|
|
6
|
Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
|
186
|
4,09 %
|
|
7
|
Псковское областное отделение КПРФ
|
506
|
11,13 %
|
|
|
Результаты по 1-5 округам
|
|
|
|
1
|
Агаджанова Елена Аркадьевна
|
26
|
3,25 %
|
Политическая партия «Новые люди»
|
2
|
Алексеев Сергей Викторович
|
198
|
24,75 %
|
Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»
|
3
|
Аль-Араби Самир Салимович
|
461
|
57,63 %
|
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
|
4
|
Иванов Валерий Александрович
|
40
|
5,00 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
5
|
Шабернева Ирина Владимировна
|
65
|
8,13 %
|
Политическая партия КПРФ
|
1
|
Алексеевский Сергей Прокопьевич
|
77
|
11,41 %
|
Политическая партия КПРФ
|
2
|
Васильев Валерий Константинович
|
104
|
15,41 %
|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
|
3
|
Иванов Иван Викторович
|
57
|
8,44 %
|
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
|
4
|
Романов Игорь Павлович
|
30
|
4,44 %