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Политика

Кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области

09.09.2024 11:06|ПсковКомментариев: 2

Предварительные результаты муниципальных выборов в Псковской области по результатам обработки 100% бюллетеней (с учетом дистанционного электронного голосования) Псковской Ленте Новостей предоставили в Избирательной комиссии Псковской области. 

Выборы депутатов Собрания депутатов Бежаницкого муниципального округа первого созыва:

Результаты по спискам 

1

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

2879

65,70 %

2

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

226

5,16 %

3

Политическая партия КПРФ

517

11,80 %

4

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

310

7,07 %

5

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

126

2,88 %

6

Политическая партия «Новые люди»

78

1,78 %

7

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

182

4,15 %

Результаты по 1-5 округам 

1

Агаджанова Елена Аркадьевна

78

6,82 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Андреев Борис Анатольевич

233

20,37 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Яковлева Любовь Викторовна

812

70,98 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Иванов Александр Вячеславович

127

20,82 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

2

Романов Игорь Павлович

43

7,05 %

Политическая партия «Новые люди»

3

Харитонов Александр Геннадьевич

411

67,38 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Васильев Виктор Сергеевич

217

32,10 %

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

2

Лавов Алексей Михайлович

29

4,29 %

Политическая партия «Новые люди»

3

Семенова Ирина Геннадьевна

409

60,50 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Васильева Наталья Александровна

154

15,34 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Чекушкин Александр Федорович

816

81,27 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Андреева Валентина Николаевна

768

81,01 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

2

Никитина Екатерина Геннадьевна

115

12,13 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

3

Трей Анатолий Алексеевич

51

5,38 %

Политическая партия «Новые люди»

Выборы депутатов Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва:

Результаты по спискам 

1

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

264

8,79 %

 

2

Политическая партия «Новые люди»

130

4,33 %

 

3

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

341

11,35 %

 

4

Всероссийская политическая партия «Родина»

40

1,33 %

 

5

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1775

59,09 %

 

6

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

185

6,16 %

 

7

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

225

7,49 %

 

 

Результаты по 1-5 округам

 

 

 

1

Агаджанова Елена Аркадьевна

19

3,16 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Большаков Александр Владимирович

46

7,65 %

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

3

Морозов Евгений Адольфович

331

55,07 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

4

Новиков Евгений Владимирович

52

8,65 %

самовыдвижение

5

Ожирельева Ольга Сергеевна

70

11,65 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

6

Степанов Сергей Владимирович

27

4,49 %

Политическая партия  КПРФ

7

Шорохов Алексей Алексеевич

44

7,32 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

1

Громов Алексей Васильевич

135

31,32 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

2

Ефимов Владимир Алексеевич

17

3,94 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Захаров Алексей Владимирович

215

49,88 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

4

Романов Игорь Павлович

9

2,09 %

Политическая партия «Новые люди»

5

Яковлева Ольга Николаевна

47

10,90 %

Политическая партия КПРФ

1

Лавов Алексей Михайлович

36

10,14 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Сорокина Ксения Александровна

34

9,58 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Яружный Геннадий Васильевич

278

78,31 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Васильева Наталья Александровна

58

12,03 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Кривнева Алина Юрьевна

37

7,68 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Медведев Алексей Валентинович

285

59,13 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

4

Моисеев Денис Михайлович

92

19,09 %

Политическая партия КПРФ

1

Иванова Ирина Валерьевна

718

63,15 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

2

Куракин Павел Викторович

85

7,48 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Свинолупов Александр Владимирович

280

24,63 %

самовыдвижение

4

Трей Анатолий Алексеевич

33

2,90 %

Политическая партия «Новые люди»

Выборы депутатов Собрания депутатов Плюсского муниципального округа первого созыва:

Результаты по спискам

1

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

112

4,83 %

 

2

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

145

6,26 %

 

3

Политическая партия «Новые люди»

65

2,80 %

 

4

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

245

10,57 %

 

5

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

316

13,63 %

 

6

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1384

59,71 %

 

 

 

Результаты по 1-5 округам 

 

 

 

1

Агаджанова Елена Аркадьевна

16

3,33 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Голубев Алексей Михайлович

19

3,95 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Иванов Сергей Петрович

308

64,03 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

4

Федорова Ирина Александровна

128

26,61 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

1

Ефимов Владимир Алексеевич

69

15,54 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

2

Романов Игорь Павлович

55

12,39 %

Политическая партия «Новые люди»

3

Сорокина Ольга Андреевна

305

68,69 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Лавов Алексей Михайлович

25

5,62 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Лазарева Оксана Васильевна

277

62,25 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

3

Плевак Галина Петровна

106

23,82 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

4

Сорокина Ксения Александровна

29

6,52 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

1

Васильева Наталья Александровна

24

5,93 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Кривнева Алина Юрьевна

17

4,20 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

3

Левицкая Татьяна Олеговна

79

19,51 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

4

Сергеев Сергей Павлович

274

67,65 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

1

Спиридонова Елена Борисовна

483

88,95 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

2

Трей Анатолий Алексеевич

50

9,21 %

Политическая партия «Новые люди»

Выборы депутатов Собрания депутатов Порховского муниципального округа первого созыва:

Результаты по спискам 

1

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

248

5,46 %

 

2

ЛДПР

336

7,39 %

 

3

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

2763

60,78 %

 

4

Политическая партия «Новые люди»

145

3,19 %

 

5

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

311

6,84 %

 

6

Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"

186

4,09 %

 

7

Псковское областное отделение КПРФ

506

11,13 %

 

 

 

Результаты по 1-5 округам

 

 

 

1

Агаджанова Елена Аркадьевна

26

3,25 %

Политическая партия «Новые люди»

2

Алексеев Сергей Викторович

198

24,75 %

Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия - патриоты - за правду»

3

Аль-Араби Самир Салимович

461

57,63 %

Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

4

Иванов Валерий Александрович

40

5,00 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

5

Шабернева Ирина Владимировна

65

8,13 %

Политическая партия КПРФ

1

Алексеевский Сергей Прокопьевич

77

11,41 %

Политическая партия КПРФ

2

Васильев Валерий Константинович

104

15,41 %

Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"

3

Иванов Иван Викторович

57

8,44 %

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4

Романов Игорь Павлович

30

4,44 %