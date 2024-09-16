Политика

Михаил Ведерников призвал муниципалитеты активнее участвовать в конкурсах по развитию территорий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал Глав муниципальных образований активнее участвовать в федеральных программах и конкурсах на традиционном совещании по реализации нацпроектов сегодня, 20 сентября. Участие в конкурсах позволит привлекать в бюджет дополнительные средства на развитие территорий, благоустройство и модернизацию инфраструктуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области.





Фото здесь и далее: пресс-служба Правительства Псковской области

Михаил Ведерников привёл в пример Новосокольники, которые стали победителями Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Главы муниципальных образований, которые подходят под параметры конкурса, должны в обязательном порядке принять в нём участие. А то можно сделать вывод, что остальные города у нас идеально благоустроены и приведены в порядок, раз федеральные деньги вам не нужны», - сказал Глава региона.

Руководители муниципалитетов принимали участие в совещании в режиме ВКС.

Напомним, всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года по поручению Президента России Владимира Путина. Конкурс является частью нацпроекта «Жилье и городская среда», который также включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».