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Политика

Михаил Шауркин избран главой Дновского муниципального округа

28.10.2024 15:08|ПсковКомментариев: 0

Экс-глава Дновского района Михаил Шауркин избран главой Дновского муниципального округа. В ходе тайного голосования кандидата от «Единой России» поддержали 12 из 14 депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В конкурсе на должность главы округа участвовали три претендента.

«Во-первых, это опыт работы, - прокомментировал решение муниципальных коллег спикер парламента Александр Котов. - Пять лет Михаил Николаевич возглавлял район, и за это время, на мой взгляд, никаких серьёзных нареканий со стороны правительства Псковской области и областного Собрания депутатов не было – глава справляется с поставленными задачами, причём, с неплохими показателями».

 

Также он отметил, что Михаил Шауркин ответственно относится к работе, внимательно следит за тем, что происходит в муниципалитете, старается организовать работу по участию во всех госпрограммах.

«Считаю, что Михаилу Шауркину вполне можно доверить теперь уже Дновский муниципальный округ на очередной срок полномочий. Рад констатировать, что депутаты окружного Собрания разделяют эту позицию», - дополнил Александр Котов. 

Александр Котов также отметил, что при голосовании было учтено рекомендательное решение президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» о поддержке кандидатуры Михаила Шауркина.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Шауркин Михаил Николаевич глава Дновского района
Теги: #псковское областное собрание #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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