Политика

В псковском отделении «Партии пенсионеров» переизбрали председателя

Председателем правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» на новый срок переизбран Михаил Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении партии.

Отчетно-выборное собрание регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» состоялось 14 ноября. По итогам собрания утвержден отчет о работе регионального отделения партии за 2021-2024 годы, а также избраны составы правления и контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения партии.

Напомним, Михаил Иванов возглавляет региональное отделение с 26 ноября 2020 года. 9-11 сентября 2022 года избран депутатом Псковской городской Думы седьмого созыва по единому округу («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). В ходе первой сессии 23 сентября избран заместителем председателя Псковской городской Думы на внештатной основе.