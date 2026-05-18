Рейтингомер: отставка министра, ротация в партиях и «друг познается в биде»

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Галина Овсова

То, о чем так долго твердил ваш покорный слуга, произойдет в ближайшее время. Записной аутсайдер нашего рейтинга — врио министра спорта Псковской области Галина Овсова покинет этот пост. Замену ей искали долго — в кабинетах власти и спортзалах обеих региональных столиц, а нашли, говорят, только за пределами области. Посмотрим, как пойдут дела у нового руководителя спортивного ведомства, которого должны вот-вот представить в правительстве, но, как считают в спортивных федерациях, в любом случае - хуже не будет.

-4 Татьяна Федорова

Члена бюро псковского «Яблока», экс-кандидата от партии на выборах в областное Собрание и Псковскую гордуму Татьяну Федорову оштрафовали по статье о демонстрации «экстремистской символики». Ставим минус четыре и отмечаем, что псковская яблочница продолжила список однопартийцев, уже наказанных по этой статье. Как и в предыдущих случаях сумма штрафа невелика (тысяча рублей), но тут важнее другое: наказанный лишается на год права участвовать в выборах. Поэтому кадровая скамейка яблочников с потенциальными кандидатами становится еще короче.

-3 Олег Майоров

Минус три отправляем в Невельский округ его главе Олегу Майорову — из-за ситуации, при которой администрация вопреки требованиям прокуратуры и суда не может принять в свое пользование местное кладбище. Не беремся однозначно утверждать, кто там прав, а кто виноват в достаточно странной и запутанной истории, но именно от администрации муниципалитета суд требует решить вопрос.

-2 Наталья Симонова

Двойку ставим в дневник начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой. Причина — в многочисленных жалобах горожан на парковку автомобилей на зеленой зоне. И вроде бы контрольное управление обещало бороться с этим, но воз — точнее, тысячи авто и ныне там, на газонах под окнами многоэтажек.

-1 Ольга Лосская

Экс-руководитель информационного департамента Псковского госуниверситета Ольга Лосская отказалась выступить на суде по делу в отношении бывшего ректора Натальи Ильиной свидетелем защиты, о чем сообщил адвокат. И это притом, что раньше-то, помнится, госпожа Лосская чего только не заявляла в том духе, что мы одна команда, вечная любовь, признательность за всё и бла-бла-бла. А тут — такой поворот: свидетель со стороны защиты, да ну нафиг…

0 Олег Брячак и Александр Ножка

Нейтральную оценку 0 сегодня получают сразу двое. Экс-руководитель регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской гордумы Олег Брячак вышел из рядов партии, громко публично хлопнув дверью. Говорят, может оказаться в рядах коммунистов, но верны ли эти предположения — покажет время.

А вот экс-секретарь псковского обкома КПРФ Александр Ножка уже проделал тот же путь, но в обратном направлении — из компартии вышел, в СР вступил. У обоих начинается новый виток политических карьер.

+1 Петр Алексеенко

Плюс один отправляем в псковский обком КПРФ первому секретарю Петру Алексеенко. Тем оцениваем, во-первых, заметный старт псковских коммунистов на предвыборной дистанции, во-вторых, работу по обновлению руководящих кадров в ряде райкомов, а в-третьих, абсолютно правильно решение переступить через обиды и вернуться в эфир и на страницы ведущих региональных СМИ.

+2 Валерий Зайцев

Главу Печорского округа Валерия Зайцева мы нередко критикуем, но когда есть за что — можем и похвалить. Сегодня — тот случай. Печорский муниципальный округ стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получил грант от правительства России в размере 40 млн рублей. Перспективы развития бренда «Печоры — колыбель православия» с Зайцевым обсудили руководители областного правительства. Так что, ставим главе плюс два.

+3 Евгений Панферов

Строчкой выше, на плюс три, поднялся главный врач областной клинической больницы Евгений Панферов. Доктора наградили медалью княгини Ольги за многолетний добросовестный труд и особый вклад в развитие системы здравоохранения региона. Как отметил губернатор, под руководством Евгения Панферова успешно проведена модернизация областной больницы, а сейчас продолжается преобразование «великолукского куста», в достаточно короткие сроки решены сложные финансовые вопросы.

+4 Наталья Тудакова

Плюс четыре заработала депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова. Она избрана на пост председателя Совета регионального отделения «Справедливой России». Несмотря на противодействие со стороны группы однопартийцев, она получила поддержку коллег и партийного руководства. На конференцию приезжал приезжал замруководителя фракции СР в Госдуме Алексей Чепа, вместе с новой руководительницей партийного отделения он проводил штабные учения перед сентябрьскими выборами.

+5 Дмитрий Мельников

Плюс пять заслужил глава псковского отделения «Деловой России», председатель Совета директоров завода ПАО «АВАР» Дмитрий Мельников. Промышленник получил благодарность от президента России Владимира Путина. Отметим, что под руководством Дмитрия Мельникова предприятие остаётся одним из промышленных флагманов региона, а как лидер «Деловой России» он защищает интересы предпринимателей и выстраивает диалог бизнеса с властью.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!