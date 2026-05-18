В партию «Новые люди» в Псковской области вступили свыше 50 человек

Расширенное заседание Совета регионального отделения партии «Новые люди» прошло 16 мая в конференц-зале «Квартал Мейера» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, здесь состоялось торжественное вручение более 50 партбилетов новым членам партии.

Фотографии: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Новые люди»

Секретарь регионального отделения Игорь Романов, приветствуя новых участников, подчеркнул: «Сегодня "Новые люди" — это не просто название в бюллетене. Это живое сообщество профессионалов, которые отказываются от инерции прошлого. Мы объединяем тех, кому не всё равно, и кто готов вкладывать свои знания и энергию в развитие региона».

Лидер регионального отделения отметил, что впереди партийцев ждет серьезная работа по партстроительству и участию в выборной кампании в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Псковской области.

«Вся команда заряжена на активную работу, несомненный успех и победу! Сегодня каждый человек, кто думает о благополучном, комфортном, безопасном и престижном будущем России, о здравом смысле в принятии законов, о развитии бизнеса, о сделанных делах, а не разговорах о проблемах, может присоединиться к партии "Новые люди" и все это воплотить в реальность!» — добавил Игорь Романов.



Офис партии, где можно подать заявку на членство, находится в городе Пскове на Ольгинской набережной, дом 5А.