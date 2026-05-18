В партию «Новые люди» в Псковской области вступили свыше 50 человек

Расширенное заседание Совета регионального отделения партии «Новые люди» прошло 16 мая в конференц-зале «Квартал Мейера» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении, здесь состоялось торжественное вручение более 50 партбилетов новым членам партии.
Секретарь регионального отделения Игорь Романов, приветствуя новых участников, подчеркнул: «Сегодня "Новые люди" — это не просто название в бюллетене. Это живое сообщество профессионалов, которые отказываются от инерции прошлого. Мы объединяем тех, кому не всё равно, и кто готов вкладывать свои знания и энергию в развитие региона».
Лидер регионального отделения отметил, что впереди партийцев ждет серьезная работа по партстроительству и участию в выборной кампании в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Псковской области.
Офис партии, где можно подать заявку на членство, находится в городе Пскове на Ольгинской набережной, дом 5А.
