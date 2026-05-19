Алексей Чепа рассказал, почему «Справедливая Россия» сменила председателя в Псковской области

Планы о ротации руководства реготделения «Справедливой России» в Псковской области назревали еще в прошлом году и обусловлены новыми стратегиями развития партии. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», руководитель реготделения партии Тверской области Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Отвечая на вопрос, почему выбор пал именно на Наталью Тудакову, парламентарий сделал акцент на ее многолетнем опыте.

«Она 20 лет в партии и стояла у истоков создания псковского отделения. Она хорошо знает членов партии, ей как никому другому известны все тонкости и сложности, с которыми мы сталкиваемся. Перед всеми политическими движениями сегодня ставятся новые задачи, наше руководство ставит их и перед нами, поэтому было принято решение о замене руководителя», — отметил Алексей Чепа.

По словам депутата, такое решение было принято еще год назад. Именно тогда партия ставила задачи по обновлению и внедрению различных стратегий развития.

«Рейтинги растут за счет тенденции в обществе к новым лицам и переменам. То, что происходит сегодня, не совсем устраивает людей, они хотят изменений, которые должна привносить новая команда. Раз в обществе есть такая тенденция, на нее необходимо реагировать», — подчеркнул парламентарий.

При этом псковское отделение партии раскололось на две группы: часть актива ориентируется на нового руководителя, а часть сохраняет преданность экс-председателю Олегу Брячаку. Алексей Чепа же не видит в этом никаких проблем, напоминая, что все партийцы должны быть ориентированы на одного лидера — Сергея Миронова.

«Я не вижу здесь никаких сложностей. Партия должна ориентироваться на одного лидера — Миронова Сергея Михайловича. Мы все полагаемся на задачи, которые ставит он. Олег Брячак сделал очень многое для партии, но ситуация в стране изменилась полностью. Нам нужны новые подходы, цели и задачи. Уверен, те, кто это понимает, независимо от стажа работы, останутся в партии», — пояснил депутат.

Тех, кто отказывается принять перемены, Алексей Чепа призвал «освободить места». Он напомнил, что на недавней конференции выступали люди, которые ранее покидали партию из-за бездействия, а теперь вернулись, увидев желание двигаться вперед.

«Говорить, что в стране нет проблем, - глупость. Существует огромное количество задач, которые нужно решать, а не замалчивать. Все зависит от нас с вами. Необходима активность людей, их открытость и вовлеченность в политическую жизнь. Граждане должны идти на выборы, осознанно понимая, за кого и за что они голосуют и чего хотят добиться. Об этом нужно говорить и не бояться этого», — резюмировал депутат.

Говоря об Олеге Брячаке, который теперь вошел в состав Псковской городской Думы, Алексей Чепа выразил уверенность, что он продолжит трудиться на благо Родины вне зависимости от партийной принадлежности.

Напомним, 17 мая экс-председатель эсеров принял решение выйти из партии в связи с несогласием о «назначении» руководителем Натальи Тудаковой.