Алексей Чепа рассказал, почему «Справедливая Россия» сменила председателя в Псковской области

Планы о ротации руководства реготделения «Справедливой России» в Псковской области назревали еще в прошлом году и обусловлены новыми стратегиями развития партии. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», руководитель реготделения партии Тверской области Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Отвечая на вопрос, почему выбор пал именно на Наталью Тудакову, парламентарий сделал акцент на ее многолетнем опыте.
По словам депутата, такое решение было принято еще год назад. Именно тогда партия ставила задачи по обновлению и внедрению различных стратегий развития.
При этом псковское отделение партии раскололось на две группы: часть актива ориентируется на нового руководителя, а часть сохраняет преданность экс-председателю Олегу Брячаку. Алексей Чепа же не видит в этом никаких проблем, напоминая, что все партийцы должны быть ориентированы на одного лидера — Сергея Миронова.
Тех, кто отказывается принять перемены, Алексей Чепа призвал «освободить места». Он напомнил, что на недавней конференции выступали люди, которые ранее покидали партию из-за бездействия, а теперь вернулись, увидев желание двигаться вперед.
Говоря об Олеге Брячаке, который теперь вошел в состав Псковской городской Думы, Алексей Чепа выразил уверенность, что он продолжит трудиться на благо Родины вне зависимости от партийной принадлежности.
Напомним, 17 мая экс-председатель эсеров принял решение выйти из партии в связи с несогласием о «назначении» руководителем Натальи Тудаковой.
