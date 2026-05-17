Новых секретарей райкомов КПРФ избрали в Дно и Дедовичах

Отчетно-выборные собрания состоялись в Дновском и Дедовичском райкомах КПРФ, на которых избрали новых секретарей райкомов КПРФ. Об этом сообщил глава фракции КПРФ Дмитрий Михайлов в Псковском областном собрании на своей странице ВКонтакте.

Новым лидером местного партийного отделения в Дновском муниципальном округе избрали Николая Тимофеева. Первым секретарём Комитета Дедовичского местного отделения КПРФ избран Иван Шмило.

«Обсудили промежуточные итоги партийных проектов «Народный референдум КПРФ» и «Народный кандидат». Наметили планы работы на предстоящую избирательную кампанию», - отметил Дмитрий Михайлов.



