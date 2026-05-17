«Справедливая Россия» между прошлым и будущим

В субботу, 16 мая, «Справедливая Россия» провела конференцию регионального отделения партии, ставшую переломной для псковских эсеров. В этот день определился новый руководящий состав на ближайшие два года, а также были рассмотрены вопросы, касающиеся предстоящей избирательной кампании. Задача понятна — партия намерена укрепить свои позиции.

Поручение на проведение встречи был дано решением президиума Центрального совета партии от 24 апреля. Из 1 229 членов партии, состоящих на учете в регионе, право голоса получили 25 делегатов (при норме представительства одного делегата от 50 членов), 23 из которых зарегистрировались для участия. В зале присутствовали не только партийцы, но и представители управления Министерства юстиции РФ по Псковской области.

Ход работы курировал и депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа. Перед официальным открытием он обратился к эсерам с приветственной речью, поздравив участников с прошедшим Днем Победы и передав «привет» от лидера партии Сергея Миронова.

«Страна находится в очень непростом положении, как и весь мир. Нашу страну пытаются развалить и завоевать. Однако они до сих пор не понимают силу духа нашего многонационального народа. Псковская земля всегда была рубежом для России, и сейчас от нашего выбора зависит будущее», — заявил депутат Госдумы.

Алексей Чепа уверен: время идет, и люди меняются. Он призвал однопартийцев обращать на это внимание, напомнив, что «победа куется в тылу», а каждый член партии несет ответственность перед будущим страны и поколениями.

Конференция прошла под председательством депутата Псковского областного Собрания от «Справедливой России» Натальи Тудаковой, назначенной ответственной за подготовку и проведение встречи. Утвердив регламент и сформировав состав мандатной и счетной комиссий, делегаты приступили к рассмотрению кадровых вопросов в повестке встречи.

Пока рабочие органы эсеров приступали к работе, произошел небольшой «культурный обмен»: представительница невельского отделения партии вручила Алексею Чепе книгу члена партии Николая Федькова «Смутное время» с просьбой передать ее Сергею Миронову.

Важным шагом «перезагрузки» партии стало единогласное прекращение полномочий предыдущего состава. Наталья Тудакова напомнила, что экс-лидер партийного отделения Олег Брячак 24 февраля 2026 года написал в Президиум Центрального совета заявление о добровольном сложении полномочий председателя, которое было принято к сведению и повлекло за собой приостановление деятельности всего Совета и контрольно-ревизионной комиссии (КРК). Так, единогласным решением делегатов, началось формирование новой команды.

«Я надеюсь, что новое партийное руководство, Совет и сам актив участия приложат все усилия для развития области и улучшения благосостояния псковского народа», — высказал пожелание Алексей Чепа.

В результате тайного голосования, при 22 действительных бюллетенях из 23 выданных, на пост председателя Совета регионального отделения «Справедливой России» была избрана Наталья Тудакова. Ее кандидатура, ранее рекомендованная решением Президиума Центрального совета от 26 февраля, получила максимальное число голосов.

«Я благодарю нашего лидера Сергея Миронова за оказанное доверие, наше московское руководство, Президиум и каждого из вас за то, что вы несете в своем сердце идею справедливости и поддерживаете меня. Это большой кредит доверия и огромная ответственность, но я уверена, что, благодаря каждому, мы справимся с возможными задачами в лучшем виде и одержим победу. Спасибо вам большое!» — поблагодарила коллег новый лидер псковских эсеров.

Был утвержден и обновленный состав членов Совета реготделения. Ранее Наталья Тудакова обратилась к делегатам с предложением утвердить его в составе из семи человек. По ее словам, такая численность является оптимальной для рабочего органа, которому предстоит часто и оперативно собираться вместе. Таким образом, в состав вошли представители местных отделений и молодежного крыла: Галина Архипова, Анастасия Григорьева, Таисия Жарина, Игорь Иванов, Ольга Кожевникова и Валентина Ульянова. Контрольно-ревизионную комиссию возглавили Ирина Григорьева, Роман Пеличев и Ольга Филатова.

В ходе конференции также прошло торжественное вручение партийных билетов новым членам и выходцам из других партий. Наталья Тудакова отметила, что в ряды партии вливаются как опытные профессионалы, так и амбициозная и грамотная молодежь. Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что в большинстве случаев уход из партий связан с бездействием как ее членов, так и самого партийца.

Еще одним трогательным моментом стало назначение Таисии Жариной помощником нового председателя.

«Она со своей командой проводит огромную работу не только в пределах своей территории, но и на других муниципальных округах, помогая детским домам и курируя много массовых мероприятий. Территория ее деятельности теперь будет только расширяться», — пообещала новоизбранный лидер эсеров.

«Буду стараться», — ответила Таисия Жарина.

Заключительная часть конференции была посвящена, пожалуй, самому животрепещущему вопросу — участию в выборах в Государственную Думу в Единый день голосования 2026 года. Слово взял Алексей Чепа. Он сообщил, что его команда активно работает с реготделением еще с апреля, и постепенно взаимодействие будет усиливаться. Парламентарий также предупредил о попытках дискредитации выборов и власти: «Нельзя позволить попыткам срыва или определенного влияния на людей. Мы понимаем, что есть враг, который нам будет мешать. Но партия идет на выборы с серьезными задачами».

Депутат Госдумы отметил, что, несмотря на немногочисленность фракции, именно эсеры выдвигают многие социально значимые инициативы. Он призвал местное отделение к максимальной активности в агитационной работе, обозначив четко и ясно: нужно набрать минимум 15% голосов.

«Нам не стыдно идти к людям и говорить, что мы сделали и чего добиваемся. В газетах будем писать, значительно увеличим агитационные тиражи. Сегодняшние сложности в интернете сильно затрудняют работу, но мы знаем, что делать. Сразу говорю — той работы, которая была раньше, не будет. И мы будем призывать вас к активности, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед. Главная задача — добиться победы как можно быстрее и надежнее, чтобы укрепить нашу страну всеми возможными способами. Все зависит от нас с вами. Мы вам будем всячески помогать. Я понимаю, что цифры маленькие, но мы должны набрать минимум 15%. Для этого есть все возможности, поэтому давайте двигаться вперед. В нашей предвыборной работе не должно быть никакого популизма — его время прошло. Надо работать», — резюмировал Алексей Чепа.

Итог встречи подвела Наталья Тудакова. Она с горечью отметила потерю позиций партии в регионе за последние годы, однако с оптимизмом оценила возвращение старых товарищей и приток молодежи:

«Нас в последнее время было не слышно. Пять лет партия в регионе теряла свои позиции, многие ушли из нее. Но сейчас особо радует, что наши друзья возвращаются, а также приходят новые люди и инициативная молодежь. Они несут в своем сердце справедливость в массы, ставя человека во главу всего».

Политический сезон 2026 года для псковских справедливороссов официально объявлен открытым. Времени на раскачку больше нет.

Алена Балан