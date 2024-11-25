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Политика

«Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора. ВИДЕО

26.11.2024 19:17|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже. 

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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