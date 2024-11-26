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«Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Власть и оппозиция. Кто на фуршет, а кто мимо партийной конференции.

Бюджет по-тихому. Главный финансовый документ теперь принимают без общественных обсуждений. А чего бы и не поинтересоваться мнением народа?

Реформа для губернатора. За что еще администрация президента спросит с глав регионов?

Начинаем разбираться, что изменилось в региональной политике за неделю и какие-такие события тут происходили. Прежде всего бросаем взгляд на партию власти и отмечаем, что в Пскове прошла очередная конференция регионального отделения «Единой России». Там избрали делегата на декабрьский съезд (им стал вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян). Еще провели ротацию в руководящих органах — обошлось без громких неожиданностей и сенсаций, хотя некоторые и предрекали вывод из партийного «ареопага» кого-то из видных великолукских единороссов, в связи с непростыми взаимоотношениями областных властей и руководства южной столицы.

Но обошлось без таких замен — баланс сохранен. Между тем в президиум политсовета вернулся зампредседателя областного Собрания, глава бюджетного комитета Александр Братчиков, выведенный оттуда по итогам предыдущей ротации. Ввели в президиум и депутата регионального парламента Елену Даньшову — ту самую, которая на недавней сессии областного Собрания промолчала и проголосовала за ликвидацию двуглавой модели управления Великими Луками, о чем мы подробно рассказывали в одном из предыдущих выпусков программы «Гонки по вертикали».

Одним из основных пунктов программы конференции стал доклад секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского — и, надо сказать, это был не какой-то дежурный отчет. Отчасти подводились промежуточные итоги работы за пять лет нахождения на посту руководителя организации. Ясное дело, важнейшее направление — участие в выборах. И вот тут всё прям хорошо — в условиях новой политической реальности псковские единороссы при секретаре Козловском «организовали 183 избирательные кампании, где команда «Единой России» получила 1448 мандатов – это 80%. Все 15 кампаний по выборам глав районов на 100% закончились победой кандидатов команды губернатора», заявил лидер партийной организации.

Ну да это всё - вполне ожидаемые моменты конференции. А вот, что касается интересного, загадочного, у некоторых и вовсе вызывающего недоумение, отмечу отсутствие на партийном форуме группы лиц, большинство из которых обычно присутствует на таких мероприятиях. В этот раз в зале не было ни губернатора Михаила Ведерникова, ни — что еще более удивительно - председателя областного Собрания депутатов, замсекретаря реготделения партии Александра Котова, ни сенаторов Алексея Наумца и Натальи Мельниковой, ни ряда региональных парламентариев и других партийцев. В связи с этим склонные к конспирологии граждане уже вполголоса высказывают разные предположения и версии. Отсутствие на конференции группы «медведей» породило переживания и поиск ответа на вопрос «Что бы всё это значило?».

- Вы уже думаете об этом деле, Ватсон?

- У меня оно не выходит из головы.

- Каковы ваши соображения?

- Запутанная история.

- Как это верно, Ватсон (из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»).

Что касается региональных отделений других партий, то продолжаются неприятности у псковского «Яблока». Николаю Кузьмину* не удалось оспорить штраф за нарушение закона об иноагентах, экс-глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева не смогла добиться отмены решения о досрочном прекращении ее полномочий. Возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года в Великих Луках и не так давно уже осужденный за клевету Всеволод Козловский по решению суда должен опровергнуть заявления в Telegram-канале «Баба Яга» и выплатить 190 тысяч рублей по искам о защите чести и достоинства.

А зампредседателя партии Лев Шлосберг* на неделе был задержан в псковском аэропорту — вскоре его отпустили, но забрали технику. Напомню, что ранее в отношении яблочника было возбуждено уголовное дело, прошли обыски. Мнения относительно того, чем объясняется новый эпизод в псковской воздушной гавани, расходятся. Если одни видят в произошедшем обычные процессуальные действия силовиков в рамках возбужденного дела, то другие усматривают в задержании и изъятии техники акцию устрашения критиков режима в целом и очередной сигнал лидеру псковских яблочников — с тем, чтобы прекращал оппозиционную деятельность или уезжал за границу. Кстати, оттуда доносится и еще одна версия — как полагают некоторые горячие головы из числа релокантов, обвиняющие псковского яблочника в миротворческой позиции, его очередное задержание — это не более чем операция прикрытия, призванная доказать, что он не работает на власть, в чем его уехавшая за рубеж публика в последнее время часто упрекает. Повторюсь: всё это не более чем версии.

Тем временем представители системной оппозиции в Псковской области особой активности не проявляют и какими-то заметными собственными мероприятиями не балуют. В основном довольствуются теми, что предлагает власть. Скажем, в псковском отделении «Справедливой России» отчитались об участии юной эсерки в молодежном форуме, на котором выступил губернатор — и это единственное обновление в разделе новостей на сайте регионального отделения партии за неделю. Показателен в этом отношении и пример широкого присутствия псковской оппозиции на организованном региональным правительством пятом Псковском международном медиафоруме. Наряду с журналистами — как местными, так и приехавшими из-за рубежа — на нем можно было наблюдать и руководителей областных отделений оппозиционных партий, в частности регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, председателя регионального отделения «Новых людей» Андрея Маковского и других. Одни пришли послушать губернатора на пленарном заседании, другие засветились на секциях, коммунист так еще и тусанул на вечернем мероприятии с фуршетом и награждением представителей СМИ — знаю, что многим приход лидера псковских коммунистов на эту часть медиафорума показался неожиданным и даже комичным.

В общем, особо руководители реготделений партий — они же члены фракций в областном Собрании депутатов не напрягаются, чем-то таким ярким и запоминающимся удивить, по-моему, даже не пытаются..

- Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма (Из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»).

Однако расслабляться нет времени — в Псковской области стартует процесс принятия бюджета. Уже завтра проект главного финансового документа рассмотрят на комитетах областного Собрания, а в четверг его в первом чтении будут принимать на сессии. В былые годы в период, когда проходил долгоиграющий бюджетный марафон, я бы наверное посвятил этой теме львиную долю выпуска. Ибо тогда этот марафон выливался в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, очень схожими по духу и форме с классическими предвыборными дебатами. Одной из причин этого являлся тот факт, что в данном процессе так или иначе участвовали многие потенциальные кандидаты на высший губернский пост и прочие партийные лидеры. Они старались использовать любую возможность, чтобы попробовать свои силы, засветиться на поле и нанести удар по оппонентам. При этом действующая власть как умела продавливала подготовленный ею проект главного финансового документа. Оппозиция протестовала, пыталась внести изменения (иногда число поправок составляло многие десятки, если не сотню), хотела лишний раз заявить о себе и набрать дополнительные очки перед выборами. И здесь, почти по классику, было всё — от тех самых толстенных пакетов поправок до бурных общественных слушаний с выпадами в адрес власти и неожиданными демаршами - вроде памятного увода из зала группы своих сторонников главным псковским эсером Олегом Брячаком. Теперь всё иначе — ныне никаких резких движений, дискуссий и общественных слушаний.

- Всё, кина не будет — электричество кончилось (из фильма «Джентльмены удачи»).

Публичное обсуждение бюджета не то, что свелось к минимуму — его нет. Мы, конечно, понимаем, что у нас «управляемая демократия», но не надо же доводить всё до абсурда — теперь даже депутаты не знают точно, а вообще были общественные слушания или нет: а если они были, то в каком формате, а если нет — то почему. И вот еще о чем хотелось бы сказать. Во-первых, власть часто упрекает оппозицию в том, что та живет от одной избирательной кампании до другой, а в межвыборный период не работает и не участвует в обсуждениях даже по важным темам. Ну так вот, бюджетный процесс , казалось бы, может быть прекрасной площадкой для такой работы и всех политиков, и общественных деятелей. Но если всё обсуждение сводится к формальной процедуре, то где партийным лидерам и активистам демонстрировать свою позицию, предлагать альтернативные подходы и т. д.? Да, понятно, что это с точки зрения конечного результата, скорее всего, ни к чему не привело бы, но по крайней мере был бы диалог и высказывались разные мнения. А так, совершенно непонятно: а где, собственно, оппозиции и выступать — митинги, считай, запрещены, а доступа к большинству СМИ у нее нет. Во-вторых, власти много говорят о том, что надо слушать людей. Очевидно, что народу, по крайней мере тем, кто интересуется бюджетной темой, вникает в цифирь и готов высказать свое мнение, следовало бы дать возможность высказаться. Это было бы правильно — выслушать людей. И не только по этому вопросу — возможно, это будет не только наше пожелание, но еще и требование к чиновникам по вертикали. Как сообщают сегодня федеральные СМИ, в администрации президента хотели бы знать, как ситуацию на местах оценивают сами граждане. Поэтому в Москве сейчас работают над реформой - обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. В них будет больше социологически измеряемых параметров, пишет со ссылкой на свои источники «Коммерсант». Сейчас по ряду ки-пи-ай главы регионов отчитываются цифрами статистики, Предполагается, что обновленный свод требований будет зафиксирован указом президента. Так как губернаторы — это избираемые публичные политики, их действительно стоит оценивать не только по объективным статистическим показателям, но и по тому, как люди воспринимают работу региональных властей. Будем наблюдать, что из этого выйдет, если в принципе решат больше слушать население и оценивать глав регионов с учетом позиции тех, ради кого чиновники, собственно, и должны работать. На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов