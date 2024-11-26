Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
читатели, писатели и графоманы в провинции
Господин Рейтингомер
Готовим сами: семейные завтраки
Третий этап Муниципальная реформа
Дело табак
Потягнем за Отечество!
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Что привезти из Пскова?
Денис Иванов о фермерских рынках
«Истфакт» Ленин в Пскове
За мусор надо платить
«Легкая кухня»: творожная запеканка
чистый русский
От стекляшки до «чебурашки»
Александр Савенко Публикаций: 330
26.11.2024 17:021 «Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора 19.11.2024 15:190 «Гонки по вертикали»: 1000 дней СВО, муниципальная реформа 3.0 и релоканты против Шлосберга* 12.11.2024 17:481 «Гонки по вертикали»: обком звонит в колокол, «канонизация» Жириновского и потеря депутатского кресла 05.11.2024 15:483 «Гонки по вертикали»: академия чиновничьих наук, сигнал из Госдумы и новый поворот муниципальной реформы 29.10.2024 13:361 «Гонки по вертикали»: запрос на обновление, вокруг округов и «Ху ис мистер Чжан» Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:444 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 19.11.2024 14:114 Интерактив: Мат в витрине торгового центра 20.11.2024 17:502 Громкий хлопок обеспокоил псковичей 19.11.2024 10:180 Водитель сбил девочку на «зебре» в Пскове и скрылся, ребенок в тяжелом состоянии 20.11.2024 23:561 В детских сосисках «Великолукского мясокомбината» обнаружили мясной клей
Блоги / Александр Савенко

«Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора

26.11.2024 17:02|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Центральные темы выпуска.

Власть и оппозиция. Кто на фуршет, а кто мимо партийной конференции.
Бюджет по-тихому. Главный финансовый документ теперь принимают без общественных обсуждений. А чего бы и не поинтересоваться мнением народа?
Реформа для губернатора. За что еще администрация президента спросит с глав регионов?

Начинаем разбираться, что изменилось в региональной политике за неделю и какие-такие события тут происходили. Прежде всего бросаем взгляд на партию власти и отмечаем, что в Пскове прошла очередная конференция регионального отделения «Единой России». Там избрали делегата на декабрьский съезд (им стал вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян). Еще провели ротацию в руководящих органах — обошлось без громких неожиданностей и сенсаций, хотя некоторые и предрекали вывод из партийного «ареопага» кого-то из видных великолукских единороссов, в связи с непростыми взаимоотношениями областных властей и руководства южной столицы.

Но обошлось без таких замен — баланс сохранен. Между тем в президиум политсовета вернулся зампредседателя областного Собрания, глава бюджетного комитета Александр Братчиков, выведенный оттуда по итогам предыдущей ротации. Ввели в президиум и депутата регионального парламента Елену Даньшову — ту самую, которая на недавней сессии областного Собрания промолчала и проголосовала за ликвидацию двуглавой модели управления Великими Луками, о чем мы подробно рассказывали в одном из предыдущих выпусков программы «Гонки по вертикали».

Одним из основных пунктов программы конференции стал доклад секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского — и, надо сказать, это был не какой-то дежурный отчет. Отчасти подводились промежуточные итоги работы за пять лет нахождения на посту руководителя организации. Ясное дело, важнейшее направление — участие в выборах. И вот тут всё прям хорошо — в условиях новой политической реальности псковские единороссы при секретаре Козловском «организовали 183 избирательные кампании, где команда «Единой России» получила 1448 мандатов – это 80%. Все 15 кампаний по выборам глав районов на 100% закончились победой кандидатов команды губернатора», заявил лидер партийной организации.

Ну да это всё - вполне ожидаемые моменты конференции. А вот, что касается интересного, загадочного, у некоторых и вовсе вызывающего недоумение, отмечу отсутствие на партийном форуме группы лиц, большинство из которых обычно присутствует на таких мероприятиях. В этот раз в зале не было ни губернатора Михаила Ведерникова, ни — что еще более удивительно - председателя областного Собрания депутатов, замсекретаря реготделения партии Александра Котова, ни сенаторов Алексея Наумца и Натальи Мельниковой, ни ряда региональных парламентариев и других партийцев. В связи с этим склонные к конспирологии граждане уже вполголоса высказывают разные предположения и версии. Отсутствие на конференции группы «медведей» породило переживания и поиск ответа на вопрос «Что бы всё это значило?».

- Вы уже думаете об этом деле, Ватсон?

- У меня оно не выходит из головы.

- Каковы ваши соображения?

- Запутанная история.

- Как это верно, Ватсон (из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»).

Что касается региональных отделений других партий, то продолжаются неприятности у псковского «Яблока». Николаю Кузьмину* не удалось оспорить штраф за нарушение закона об иноагентах, экс-глава Новоржевского района яблочница Софья Пугачева не смогла добиться отмены решения о досрочном прекращении ее полномочий. Возглавлявший команду «Яблока» на муниципальных выборах 2022 года в Великих Луках и не так давно уже осужденный за клевету Всеволод Козловский по решению суда должен опровергнуть заявления в Telegram-канале «Баба Яга» и выплатить 190 тысяч рублей по искам о защите чести и достоинства.

А зампредседателя партии Лев Шлосберг* на неделе был задержан в псковском аэропорту — вскоре его отпустили, но забрали технику. Напомню, что ранее в отношении яблочника было возбуждено уголовное дело, прошли обыски. Мнения относительно того, чем объясняется новый эпизод в псковской воздушной гавани, расходятся. Если одни видят в произошедшем обычные процессуальные действия силовиков в рамках возбужденного дела, то другие усматривают в задержании и изъятии техники акцию устрашения критиков режима в целом и очередной сигнал лидеру псковских яблочников — с тем, чтобы прекращал оппозиционную деятельность или уезжал за границу. Кстати, оттуда доносится и еще одна версия — как полагают некоторые горячие головы из числа релокантов, обвиняющие псковского яблочника в миротворческой позиции, его очередное задержание — это не более чем операция прикрытия, призванная доказать, что он не работает на власть, в чем его уехавшая за рубеж публика в последнее время часто упрекает. Повторюсь: всё это не более чем версии.

Тем временем представители системной оппозиции в Псковской области особой активности не проявляют и какими-то заметными собственными мероприятиями не балуют. В основном довольствуются теми, что предлагает власть. Скажем, в псковском отделении «Справедливой России» отчитались об участии юной эсерки в молодежном форуме, на котором выступил губернатор — и это единственное обновление в разделе новостей на сайте регионального отделения партии за неделю. Показателен в этом отношении и пример широкого присутствия псковской оппозиции на организованном региональным правительством пятом Псковском международном медиафоруме. Наряду с журналистами — как местными, так и приехавшими из-за рубежа — на нем можно было наблюдать и руководителей областных отделений оппозиционных партий, в частности регионального координатора ЛДПР Антона Минакова, первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, председателя регионального отделения «Новых людей» Андрея Маковского и других. Одни пришли послушать губернатора на пленарном заседании, другие засветились на секциях, коммунист так еще и тусанул на вечернем мероприятии с фуршетом и награждением представителей СМИ — знаю, что многим приход лидера псковских коммунистов на эту часть медиафорума показался неожиданным и даже комичным.

В общем, особо руководители реготделений партий — они же члены фракций в областном Собрании депутатов не напрягаются, чем-то таким ярким и запоминающимся удивить, по-моему, даже не пытаются..

- Господи, как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма (Из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»).

Однако расслабляться нет времени — в Псковской области стартует процесс принятия бюджета. Уже завтра проект главного финансового документа рассмотрят на комитетах областного Собрания, а в четверг его в первом чтении будут принимать на сессии. В былые годы в период, когда проходил долгоиграющий бюджетный марафон, я бы наверное посвятил этой теме львиную долю выпуска. Ибо тогда этот марафон выливался в реальный политический процесс с публичными и виртуальными баталиями, очень схожими по духу и форме с классическими предвыборными дебатами. Одной из причин этого являлся тот факт, что в данном процессе так или иначе участвовали многие потенциальные кандидаты на высший губернский пост и прочие партийные лидеры. Они старались использовать любую возможность, чтобы попробовать свои силы, засветиться на поле и нанести удар по оппонентам. При этом действующая власть как умела продавливала подготовленный ею проект главного финансового документа. Оппозиция протестовала, пыталась внести изменения (иногда число поправок составляло многие десятки, если не сотню), хотела лишний раз заявить о себе и набрать дополнительные очки перед выборами. И здесь, почти по классику, было всё — от тех самых толстенных пакетов поправок до бурных общественных слушаний с выпадами в адрес власти и неожиданными демаршами - вроде памятного увода из зала группы своих сторонников главным псковским эсером Олегом Брячаком. Теперь всё иначе — ныне никаких резких движений, дискуссий и общественных слушаний.

- Всё, кина не будет — электричество кончилось (из фильма «Джентльмены удачи»).

Публичное обсуждение бюджета не то, что свелось к минимуму — его нет. Мы, конечно, понимаем, что у нас «управляемая демократия», но не надо же доводить всё до абсурда — теперь даже депутаты не знают точно, а вообще были общественные слушания или нет: а если они были, то в каком формате, а если нет — то почему. И вот еще о чем хотелось бы сказать. Во-первых, власть часто упрекает оппозицию в том, что та живет от одной избирательной кампании до другой, а в межвыборный период не работает и не участвует в обсуждениях даже по важным темам. Ну так вот, бюджетный процесс , казалось бы, может быть прекрасной площадкой для такой работы и всех политиков, и общественных деятелей. Но если всё обсуждение сводится к формальной процедуре, то где партийным лидерам и активистам демонстрировать свою позицию, предлагать альтернативные подходы и т. д.? Да, понятно, что это с точки зрения конечного результата, скорее всего, ни к чему не привело бы, но по крайней мере был бы диалог и высказывались разные мнения. А так, совершенно непонятно: а где, собственно, оппозиции и выступать — митинги, считай, запрещены, а доступа к большинству СМИ у нее нет. Во-вторых, власти много говорят о том, что надо слушать людей. Очевидно, что народу, по крайней мере тем, кто интересуется бюджетной темой, вникает в цифирь и готов высказать свое мнение, следовало бы дать возможность высказаться. Это было бы правильно — выслушать людей. И не только по этому вопросу — возможно, это будет не только наше пожелание, но еще и требование к чиновникам по вертикали. Как сообщают сегодня федеральные СМИ, в администрации президента хотели бы знать, как ситуацию на местах оценивают сами граждане. Поэтому в Москве сейчас работают над реформой - обновлением ключевых показателей эффективности (KPI) губернаторов. В них будет больше социологически измеряемых параметров, пишет со ссылкой на свои источники «Коммерсант». Сейчас по ряду ки-пи-ай главы регионов отчитываются цифрами статистики, Предполагается, что обновленный свод требований будет зафиксирован указом президента. Так как губернаторы — это избираемые публичные политики, их действительно стоит оценивать не только по объективным статистическим показателям, но и по тому, как люди воспринимают работу региональных властей. Будем наблюдать, что из этого выйдет, если в принципе решат больше слушать население и оценивать глав регионов с учетом позиции тех, ради кого чиновники, собственно, и должны работать. На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.

* В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов 

Теги: #гонки по вертикали #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 60 человек
26.11.2024, 18:120 Петербургского бизнесмена заключили под стражу за получение взятки от директора «ТехноИнвестПсков» 26.11.2024, 18:080 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе на территории депутатского округа №7. ВИДЕО 26.11.2024, 18:040 Въездные стелы Пскова и Печор претендуют на звание лучших в стране 26.11.2024, 18:020 Социальный ролик о безопасном хранении оружия выпустила Росгвадия
26.11.2024, 18:000 Пожелания граждан по улучшению сайта готовы выслушать в «Псковских тепловых сетях» 26.11.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 26 ноября 26.11.2024, 17:490 Всемирно известная пианистка выступит в псковской филармонии 26.11.2024, 17:450 Псковские приставы помогли выдворить из РФ 15 нелегальных мигрантов
26.11.2024, 17:390 Региональный этап XXXIII Рождественских чтений пройдет в Псковской епархии 26.11.2024, 17:362 На строительство фиджитал-центра в Пскове планируют выделить 16 млн рублей 26.11.2024, 17:331 Владимир Кузь об успехах нового главы Гдовского района и ситуации с ТКО 26.11.2024, 17:321 Кредитные договоры многих предприятий были пересмотрены в сторону увеличения — Игорь Савицкий
26.11.2024, 17:220 Пешеходный мост через протоку между озерами строят в Усвятах 26.11.2024, 17:130 Выставка «Господин Псков» закончила работу в областном центре 26.11.2024, 17:120 Владимир Кузь: Местные жители более трепетно относятся к площадкам, сделанным ТОСами 26.11.2024, 17:062 Сокращение вывоза капитала из РФ поможет укрепить рубль в 2 раза — Игорь Савицкий
26.11.2024, 17:021 «Гонки по вертикали»: пятилетка Козловского, бюджет по-тихому и реформа для губернатора 26.11.2024, 16:510 Умер самый старый мужчина в мире 26.11.2024, 16:500 Фотофакт: Дом для кота Барсика установили в Пскове 26.11.2024, 16:470 Авиационные бомбы обнаружили вблизи поселка Идрица
26.11.2024, 16:430 ПСБ запустил «Народный вклад» со ставкой 30% годовых 26.11.2024, 16:350 Подразделение №2 Псковской городской поликлиники отметило 55-летие 26.11.2024, 16:290 «Единая Россия» проведет прием граждан в Псковской области в честь своего дня рождения 26.11.2024, 16:154 Пассажир пострадал при столкновении двух машин в Пскове у Ледового дворца
26.11.2024, 15:580 Два автомобиля столкнулись и заблокировали полосу на площади Победы в Пскове 26.11.2024, 15:500 Фотофакт: Мурал с изображением вокзала в Дно приобретает завершённый вид 26.11.2024, 15:380 Псковские Барсики оказались в числе лучших туристических магнитов России 26.11.2024, 15:300 Игорь Савицкий: «Честный знак» обходится потребителям очень дорого
26.11.2024, 15:190 Праздновать как положено 26.11.2024, 15:110 Масштабные стройки вдохнули в Гдовский район жизнь — Владимир Кузь 26.11.2024, 14:551 Псковская студентка получила звание «Лучший официант» на всероссийском конкурсе профмастерства 26.11.2024, 14:530 Игорь Иванов: Уверен, работа профсоюзов с комитетом по культуре будет плодотворной
26.11.2024, 14:390 Владимир Кузь: Я в любом случае поддержу муниципальную реформу 26.11.2024, 14:351 На ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове готовы потратить 110 млн рублей 26.11.2024, 14:290 Несанкционированную свалку строительных и бытовых отходов устранили в Порховском районе 26.11.2024, 14:180 Почти 40 человек прошли выездную диспансеризацию в пушкиногорской деревне Велье
26.11.2024, 14:080 Владимир Кузь: Ход газификации в Псковском районе набрал обороты 26.11.2024, 14:010 Псковский музей получил более 250 работ петербургского художника Олега Еремеева 26.11.2024, 13:500 Русский рок станет темой лекции в Пскове 26.11.2024, 13:380 Пскович сдал в металлолом украденные автозапчасти и потратил деньги на алкоголь и еду
26.11.2024, 13:260 Стирка белья, стрижки и ремонт обуви: план мероприятий ко Дню инвалидов составили в Великих Луках 26.11.2024, 13:180 В шорт-лист слова 2024 года вошли «вайб», «инсайт» и «аскеза» 26.11.2024, 13:090 Около 3,5 тысячи человек заразились ОРВИ в Псковской области за неделю 26.11.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика»: Как выжить бизнесу при действующих банковских ставках?
26.11.2024, 12:540 Яркие хореографические выступления ждут псковичей на закрытии «Максимовского» фестиваля 26.11.2024, 12:460 На школе №1 в Пскове открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Александру Михнову 26.11.2024, 12:350 С администратора канала «Баба Яга» в Великих Луках взыскали 190 тысяч рублей за клевету 26.11.2024, 12:240 Движение на участке улицы Плехановский посад ограничили в Пскове
26.11.2024, 12:211 Время подводить итоги: как меняется сфера образования Великих Лук 26.11.2024, 12:200 Новые школы в Гдовском районе могут открыться уже 1 сентября 2025 года – Владимир Кузь 26.11.2024, 12:070 Проект бюджета Великих Лук на 2025 год рассмотрят депутаты 29 ноября 26.11.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем
26.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 26 ноября 26.11.2024, 11:500 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 27 ноября 26.11.2024, 11:390 «Продавец церковных свечей» в Пскове отнял кошелек пенсионерки в подъезде ее дома  26.11.2024, 11:300 Приставы в Псковской области взыскали более 450 тысяч рублей ущерба с черного лесоруба 
26.11.2024, 11:180 Псковские педагоги учились оказывать первую помощь и управлять беспилотниками 26.11.2024, 11:150 Россияне смогут оформить самозапрет кредита через «Госуслуги» 26.11.2024, 11:070 Скончалась знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская 26.11.2024, 11:010 Волейболистки псковской «Бригантины» победили на соревнованиях в Новгородской области
26.11.2024, 10:550 Правительство расширило список товаров для стабилизации цен 26.11.2024, 10:520 Россияне отдают быт на аутсорс 26.11.2024, 10:450 Псковичка предстанет перед судом за кражу телефона из приемного покоя 26.11.2024, 10:360 Вечерняя пробежка по Пскову пройдет 26 ноября
26.11.2024, 10:350 Красота и безобразие 26.11.2024, 10:280 Всероссийские студенческие соревнования по ММА пройдут в Великих Луках 26.11.2024, 10:240 «Эхономика»: Как выжить бизнесу при действующих банковских ставках? 26.11.2024, 10:180 Вступительные экзамены по физике станут обязательными для инженерных вузов
26.11.2024, 10:170 «Единая Россия» дала старт всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив 26.11.2024, 10:001 Момент тройного ДТП у Летнего сада в Пскове попал на видео 26.11.2024, 09:510 Виктор Остренко о планах масштабировать Лигу дебатов «Истина» на регионы СЗФО 26.11.2024, 09:460 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе на территории депутатского округа №7
26.11.2024, 09:440 Противотанковую мину нашли вблизи себежского поселка Идрица 26.11.2024, 09:413 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 26.11.2024, 09:350 Проект бюджета Пскова в первом чтении рассмотрят на сессии 2 декабря 26.11.2024, 09:300 Определены категории граждан, которым повысят пенсии в декабре
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru