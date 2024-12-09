Политика

Экс-руководитель аппарата Псковской гордумы стал зампредом экономического совета ЛДПР

Глава Ростсельмаша, предприниматель и лидер ликвидированной «Партии дела» Константин Бабкин возглавил экономический совет ЛДПР. Такое предложение главы партии Леонида Слуцкого 11 декабря единогласно поддержали члены экономсовета. Первое заседание прошло в рамках выставки «ЛДПР: 35 лет с народом» на ВДНХ. Всего в совет вошло порядка 25 человек. Первым зампредом назначили депутата Госдумы Станислава Наумова, а зампредом стала советник Слуцкого Мария Воропаева. Такой же пост занял и бывший секретарь федерального совета «Партии дела», экс-руководитель аппарата Псковской гордумы Алексей Лапушкин, который и вел заседание экономического совета.

Фото: Алексей Лапушкин

Кроме того, заместителями Бабкина стали первый зампред думского комитета по энергетике Валерий Селезнев и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. «Росспецмаш» в совете представил ее замдиректора Вячеслав Пронин.

Среди членов совета также значатся и старые партийцы, например, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, первый зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Вошел в него зампред думского комитета по экологии Евгений Марков.

По словам Слуцкого, каждый, кто вошел в совет, – это неслучайный и уже зрелый человек, осознавший, что только ЛДПР соответствует чаяниям и ожиданиям бизнеса. Он заверил, что через создание экономического совета партия станет той силой, которая будет ярче и эффективнее всех отстаивать «в сегодняшнее непростое для страны и русского мира время» интересы российского бизнеса. Его члены сосредоточатся на решении проблем отечественного несырьевого производства – станкостроении, сельхозмашиностроении и других ключевых отраслях промышленности, поделился Слуцкий.

Бабкин отметил, что здесь собрались «опытные люди», каждый из которых прошел большой путь. «Это проверенные политические бойцы, это профессионалы, это руководители предприятий и целых отраслей», – заявил он. ЛДПР, по его словам, может стать «локомотивом» нового этапа экономических изменений страны. То, что на это способна только партия Слуцкого, он понял в результате многомесячных переговоров, признался Бабкин.

«Горжусь, что мы одна команда», – обратился в своем выступлении Наумов к бывшим членам «Партии дела». Он добавил, что ЛДПР и бывшие сторонники Бабкина «локоть к локтю» укрепляют макроэкономические аргументы в спорах с Центробанком. Крупнов поделился своими предложениями в план работы совета. Так, в 2025 г. планируется провести всероссийское экономическое совещание ЛДПР с приглашением партий и регионов, а позже в планах создать «коалицию форсированной неоиндустриализации».

Сам Бабкин является членом ЛДПР, о его вступлении в партию «Ведомостям» сообщил Слуцкий 5 декабря.

В конце октября Минюст подал иск в Верховный суд (ВС) о ликвидации «Партии дела». До этого ВС по иску ведомства приостанавливал деятельность партии в связи с рядом нарушений. Среди них – истечение срока действия руководящих контрольно-ревизионных органов партии, наличие в членах партии несовершеннолетних и отсутствие в уставе партии пункта об извещении избирательной комиссии о проведении предвыборных мероприятий.

27 ноября ВС удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии дела». Секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин сообщал «Ведомостям» о решении «как на уровне руководства, так и на уровне региональных отделений продолжить продвижение идей [партии] и политическую работу вместе с ЛДПР».

Бабкин присутствовал уже на нескольких заседаниях фракции ЛДПР в Госдуме, о чем писали «Ведомости» 2 августа и 17 сентября. Слуцкий представил его как сторонника партии, сообщал член фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Свинцов, пишут «Ведомости».