Политика

Андрей Турчак попросил не продлевать его членство в генеральном совете «Единой России»

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, глава Республики Алтай, обратился к руководству партии «Единая Россия» с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете партии.

«Уходя уходи. Президент ясно и четко определил направление моей деятельности. И это — Республика Алтай. Считаю необходимым сконцентрироваться на поручении президента и оправдать доверие жителей республики, отдавших за меня свои голоса на выборах. Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде»,— заявил политик, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, существует «огромная пропасть» между представлением о Республике Алтай как о регионе с потрясающей природой, экологией, туристическим потенциалом и реальным уровнем жизни ее жителей. «В XXI веке люди так жить не должны. И моя главная задача сейчас — исправить эту ситуацию. Жители республики поддержали меня на выборах. Разрываться между работой для них и какой-либо другой деятельностью считаю неправильным, не привык работать спустя рукава»,— считает Андрей Турчак.

Сегодня «Единая Россия» проводит съезд. Андрей Турчак с 2017 года являлся секретарем ее генсовета. Однако в июне по предложению президента возглавил Республику Алтай и покинул партийную должность. Его преемником на этой позиции стал Владимир Якушев.