За два дня не было выявлено ни одного нарушения на избирательных участках Псковской области - Александр Седунов 

Более двух тысяч сообщений обработал Центр общественного наблюдения за ходом голосования на выборах от наблюдателей, находящихся на избирательных участках, за прошедшие дни, не выявив ни одного нарушения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами Александр Седунов, наблюдатели Общественной палаты находятся на всех избирательных участках региона и следят за тем, чтобы выборы проходили открыто и честно.

«Отрадно знать, что, когда к нам приходят и обычные люди, и кандидаты, и представители партий, и граждане, которые просто пришли посмотреть на работу центра, они смотрят на мониторы и интересуются, кто находится на избирательных участках. Мы показываем, объясняем и сами видим представителей Общественной палаты в качестве наблюдателей», - добавил Александр Седунов.

Наблюдатели приходят на избирательные участки к 7:30, чтобы успеть проверить подготовку участка, после чего в 8:00 звучит гимн Российской Федерации, как оповещение о начале рабочего дня.

«Как только избирательный участок открывает двери для голосующих, наши наблюдатели присылают нам сообщение. Также они присылают информацию о том, что заметили что-то подозрительное: за эти дни мы обработали более двух тысяч сообщений, по которым нам становится понятно, что весь процесс голосования организован, проходит спокойно, без нарушений и замечаний», - отметил Александр Седунов.

Как отметили наблюдатели от Общественной палаты Псковской области, на избирательные участки приходят люди разных возрастов и с семьями: детьми и внуками.

В этом году на избирательных участках Псковской области организовано детское голосование, итого которого также будут подведены по окончанию ЕДГ.

Руководитель регионального Центра общественного наблюдения за выборами также добавил, что наблюдатели Общественной палаты сегодня - в последний день голосования, 20 сентября, будут не только наблюдать за отсутствием нарушений, но также и примут участие в подсчете голосов: они будут наблюдать за тем, как проходит данный процесс, будут ли соблюдаться все правила и формальности. По завершению подсчета голосов центр общественного наблюдения проинформирует о том, прошло ли данное мероприятие гладко, или были какие-либо нарекания.

«Ни один здравомыслящий человек не стал бы загадывать наперед, но я уверен, что уже имея определенный опыт, зная, как проходит голосование, зная, что на всех участках есть наблюдатели Общественной палаты, мы практически убеждены в том, что все пройдет спокойно и без нарушений», - заключил Александр Седунов.

Напомним, в Центре общественного наблюдения за ходом голосования на выборах любой желающий может наблюдать за отсутствием каких-либо нарушений на избирательных участках как Псковской области, так и России, а также и в ДЭГ.

В последние три дня, с 18 по 20 сентября, жители региона выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва и Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

Напомним, голосование завершится сегодня, 20 сентября, в 20:00. В это же время свои двери для свободного посещения закроет и центр наблюдения за ходом голосования на выборах. Центр работает по адресу: Псков, улица Советская, 15.