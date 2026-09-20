Александр Козловский: Все необходимые условия для избирателей созданы

Депутат Государственной Думы Александр Козловский продолжает традицию личного мониторинга работы избирательных комиссий в дни голосования. В ходе рабочей поездки он посетил ряд участков в Пустошке, а также в Великолукском и Куньинском округах, чтобы лично оценить организацию выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единой России».
Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»
Первым пунктом маршрута стал город Пустошка, где парламентарий проверил работу УИК №373. По итогам визита он отметил, что голосование здесь проходит в спокойном, штатном режиме, все процедуры соблюдаются в полном объеме.
Особое внимание в ходе поездки было уделено сельским территориям. В Великолукском округе Александр Козловский посетил участок №422 в деревне Булынино.
В Куньинском округе мониторинг охватил сразу два избирательных участка: №452 в поселке Кунья и №468 в деревне Каськово. И там, и там обстановка характеризуется как спокойная и деловая, а работа комиссий полностью соответствует установленному законодательством порядку.
Александр Козловский подчеркнул, что такие визиты стали для него неотъемлемой частью избирательного процесса.
Регулярный мониторинг со стороны представителей власти и партии способствует обеспечению максимальной прозрачности избирательного процесса, оперативному решению возможных организационных вопросов и повышению доверия граждан к результатам голосования, заметили в региональном отделении.
Пресс-портреты