Александр Козловский: Все необходимые условия для избирателей созданы

Депутат Государственной Думы Александр Козловский продолжает традицию личного мониторинга работы избирательных комиссий в дни голосования. В ходе рабочей поездки он посетил ряд участков в Пустошке, а также в Великолукском и Куньинском округах, чтобы лично оценить организацию выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии «Единой России».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

Первым пунктом маршрута стал город Пустошка, где парламентарий проверил работу УИК №373. По итогам визита он отметил, что голосование здесь проходит в спокойном, штатном режиме, все процедуры соблюдаются в полном объеме.

Особое внимание в ходе поездки было уделено сельским территориям. В Великолукском округе Александр Козловский посетил участок №422 в деревне Булынино.

«Пообщался с членами участковой комиссии, посмотрел, как организован процесс голосования. На участке спокойная рабочая обстановка, все необходимые условия для избирателей созданы», – отметил Александр Козловский.

В Куньинском округе мониторинг охватил сразу два избирательных участка: №452 в поселке Кунья и №468 в деревне Каськово. И там, и там обстановка характеризуется как спокойная и деловая, а работа комиссий полностью соответствует установленному законодательством порядку.

Александр Козловский подчеркнул, что такие визиты стали для него неотъемлемой частью избирательного процесса.

«Как и прежде, в дни голосования мониторю работу избирательных участков Псковской области. Такие поездки провожу во время каждых выборов – считаю важным лично видеть, как организован процесс, пообщаться с членами участковых комиссий и избирателями», – отметил он.

Регулярный мониторинг со стороны представителей власти и партии способствует обеспечению максимальной прозрачности избирательного процесса, оперативному решению возможных организационных вопросов и повышению доверия граждан к результатам голосования, заметили в региональном отделении.