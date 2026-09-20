 
Политика

Дмитрий Шахов: Нужно обязательно прийти проголосовать

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Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов в воскресенье, 20 сентября, принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен. 

Фото: Дмитрий Шахов

Свой выбор он сделал по месту жительства на одном из участковых избирательных участков в г. Пскове.

«Для любого гражданина нашей страны выборы — это не только реализация своего активного или пассивного избирательного права, гарантированного Конституцией России и актами международного права. Это ещё и ответственное решение делегировать во власть того представителя или ту политическую партию, которая сможет сделать нашу жизнь более благополучной и счастливой, в том числе и для будущих поколений. Поэтому нужно обязательно прийти проголосовать и выбрать тех, кому доверяешь, и кто готов взять на себя ответственность за судьбу страны и её граждан», - отметил Дмитрий Шахов.
 
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