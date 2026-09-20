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Явка на выборах в Госдуму превысила 50%

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Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, по состоянию на 13:40 третьего дня голосования, составляет 50,46%, следует из данных ЦИК РФ.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы проходят в текущем году с 18 по 20 сентября. Проводится более 2 тысяч 200 избирательных кампаний разного уровня; в результате будет замещено 20 тысяч 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября проводятся выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, проходят выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны, пишет Интерфакс.

Жители Псковской области в эти дни выбирают депутатов Государственной Думы IX созыва, а также Законодательного Собрания Псковской области VIII созыва. Также проходят три муниципальные избирательные кампании: дополнительные выборы депутата Собрания депутатов первого созыва по одномандатному избирательному округу в Невельском, Новоржевском и в Псковском муниципальных округах.

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