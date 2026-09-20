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Более 1000 россиян проголосовали на приграничных участках в Псковской области за два дня

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В целях обеспечения избирательных прав граждан России, проживающих в странах Прибалтики, Избирательной комиссией Псковской области на границах с Эстонией и Латвией организованы пять мобильных участков, которые посетил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Как сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен, за два дня здесь проголосовали более 1000 граждан России. 

Фото здесь и далее: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Как отметил Дмитрий Шахов, властями прибалтийских государств продолжается, как в нарушении общепризнанных принципов и норм как международного права, так и европейского, дискриминационная политика ограничения возможности голосования граждан России, находящихся по разным причинам на территории этих государств. Так, в Эстонии, Латвии и Литве осталось только по одному избирательному участку. Примкнула к этой антидемократической позиции и Финляндия. А вот в отличие от этих государств Евросоюза такие страны Европы, как Италия и Франция, выглядят более приверженцами демократии — у них по четыре избирательных участка.

«При этом власти Латвии ещё умудряются создать препоны для прохождения на территорию посольства России, где расположен оставшейся один избирательный участок, организовав досмотр паспортов, а в ряде случаев возможен и личный досмотр граждан и их вещей. Это, конечно же, грубое нарушение прав граждан даже в свете Европейской конвенции по защите основных прав и свобод. В таких решениях усматривается не что иное, как типичная дискриминация по политическим убеждениям», - считает псковский омбудсмен.

Учитывая такое положение в прибалтийских государствах, именно как раз для реализации гражданами России, проживающих за рубежом, своих избирательных прав и организовано голосование на приграничной территории. Как показала практика на выборах президента России, подчеркнул Дмитрий Шахов, она положительно воспринята нашими соотечественниками.

В дни голосования они также пользуются такой возможностью, чтобы спокойно, без беспардонных досмотров и унижений, реализовать своё активное избирательное право на основании заграничного паспорта гражданина России и отдать свой голос за своих представителей в Государственной Думе Российской Федерации. По итогам двух дней голосования своим активным избирательным правом воспользовались более 1000 граждан России, проживающих за рубежом.

Голосование, по мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, организовано не только в четком соответствии с законодательством России, но и учитывает общепризнанные принципы и нормы международного права.

«Я бы хотел поблагодарить областную избирательную комиссию и её председателя Игоря Сопова за такой профессиональный подход по обеспечению избирательных прав», — сказал псковский омбудсмен.
 
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Шахов Дмитрий Владимирович

Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

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