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Председатель ЦИК России предупредила членов комиссий о неотвратимости наказания за нарушения

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Члены избирательных комиссий, допускающие нарушения в ходе выборов, не могут рассчитывать на то, что их кто-то прикроет, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Знаете, ощущение безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим, - сказала Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

В Марий Эл, где, по данным регионального избиркома, был установлен факт вброса бюллетеней членами участковой комиссии №343, по результатам проверки, трех членов УИК отстранили от исполнения полномочий, а стационарный ящик, в который были вброшены бюллетени, опечатали. Находившиеся в нем бюллетени по федеральному и одномандатному округам будут признаны недействительными, пишет ТАСС.

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