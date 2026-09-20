Председатель ЦИК России предупредила членов комиссий о неотвратимости наказания за нарушения

Члены избирательных комиссий, допускающие нарушения в ходе выборов, не могут рассчитывать на то, что их кто-то прикроет, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Знаете, ощущение безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим, - сказала Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

В Марий Эл, где, по данным регионального избиркома, был установлен факт вброса бюллетеней членами участковой комиссии №343, по результатам проверки, трех членов УИК отстранили от исполнения полномочий, а стационарный ящик, в который были вброшены бюллетени, опечатали. Находившиеся в нем бюллетени по федеральному и одномандатному округам будут признаны недействительными, пишет ТАСС.