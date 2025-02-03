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Политика

«Дневной дозор»: Надо ли вернуть на выборы кандидата «против всех»?

06.02.2025 17:43|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости вернуть графу «против всех» в бюллетени на выборах в России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Выборы президента, прошедшие недавно в соседней для нас Белоруссии, вновь актуализировали общественную дискуссию по вопросу возвращения графы «против всех» в избирательные бюллетени. Напомним, в Российской Федерации пункт «против всех» применялся с 1991 года, но с 2006 года решением Государственной Думы был исключён из бюллетеней. А на выборах в Белоруссии условный кандидат «против всех» с результатом 5,1% голосов избирателей оказался на втором месте после действующего президента Лукашенко. 

В нынешних условиях мы сталкиваемся с важной проблемой: как голосовать тем, кто не поддерживает ни действующую власть, ни так называемую «системную оппозицию»? Есть мнение, что отсутствие графы «против всех» в бюллетене лишает избирателей возможности продемонстрировать своё недовольство и выразить протест против существующего порядка. В итоге часть избирателей оказывается перед выбором, который не отражает их истинных убеждений. Они вынуждены выбирать между кандидатами, которые не представляют их интересы, что создает ощущение безысходности и утраты контроля над собственными голосами. Графа «против всех» когда-то служила важным индикатором общественного мнения, позволяя выразить протест против системы, которая не оставляет места для реальных альтернатив. Вместо этого избиратели сталкиваются с ситуацией, когда их выбор сводится к «меньшему злу», что совершенно не соответствует традиционным представлениям о демократии. 

Нужно ли возвращать графу «против всех» в бюллетени? Может ли она стать индикатором реального уровня недовольства населения действующей властью? Как графа «против всех», если ее вернуть, может повлиять на будущие выборы? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Графа «против всех» может служить индикатором реального уровня недовольства населения, особенно в условиях ограничений на критику, считает депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак. Её возвращение на выборы в России позволит лучше понять настроение граждан и даст кандидатам сигнал о необходимости корректировки своих программ, если избиратели не могут выбрать кого-то из них. Хотя сама графа не изменит результаты выборов, её наличие может повысить политическую активность тех граждан, которые не находят в бюллетенях «своего» кандидата и по этой причине не ходят на выборы, полагает Олег Брячак.

«Если человек пришел на избирательный участок, то он уже политически активен. Это не тот гражданин, который не интересуется политикой, не ходит на выборы и так далее. То есть человек пришел, человек готов проголосовать, готов потратить свое время, но не знает, за кого. Поэтому всем участникам выборного процесса необходимо будет сделать выводы, особенно если этот процент "против всех" будет достаточно высокий, и каким-то образом пересматривать свои политические программы и свою работу».

Возвращать графу «против всех» бессмысленно, считает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов, ведь люди, недовольные системой, чаще всего просто не приходят на выборы, что делает эту графу лишней. 

«Мы все это уже проходили, поэтому, мне кажется, мало на что влияет. Люди, которые как бы равнодушны к выборам, просто туда не ходят. Поэтому, если ты пришел на участок, значит, по идее, ты должен сделать осмысленный выбор».

Депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук не согласен с Александром Борисовым. По его словам, графа «против всех» позволяет избирателям выразить своё недовольство существующими кандидатами. Когда люди не видят подходящих вариантов, такая опция даёт им возможность не оставаться безучастными и продемонстрировать своё отношение к выборному процессу.

«Для самих выборов, для их результата она не продуктивна, но она продуктивна для того, чтобы понять мнение людей. Человек имеет право и должен иметь возможность выразить свое мнение, когда он не видит никого, кого можно было бы выбрать».

Графу «против всех» можно вернуть в бюллетени, но лучше дождаться нормализации политической обстановки, считает депутат Псковского областного Собрания депутатов, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Если её введут, это может повлиять на будущее выборов, так как партии станут более ответственно подходить к выбору своих кандидатов. Высокий процент голосов за графу «против всех» станет сигналом о недоработках политической системы, партии будут вынуждены пересмотреть свои программы и предложить избирателям более привлекательные альтернативы.

«Графа "против всех" - это тоже мнение гражданина. Я считаю, что он вправе его высказать. В конце концов, у нас по стране были случаи, один из последних ярких примеров был в Костромской области, когда на выборах мэра в одном из городов победила уборщица, а не действующая глава. Люди пошли голосовать за эту уборщицу только в качестве графы "против всех". Эти случаи у нас по стране не единичные. Поэтому ничего страшного в этой графе я не вижу. И если будет случаться так, что на избирательных участках по этой графе больше всего голосов, то это недоработка, естественно, не граждан, это недоработка политических партий. Нужно более тщательно подходить к выбору кандидатов. Более плотно заниматься предвыборной кампанией, тогда эта графа просто не понадобится».

Графа «против всех» была отменена давно, и это решение основывалось на принципе: если избиратель приходит на выборы, он должен делать выбор за конкретного кандидата, подчеркивает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Известны примеры, когда графа «против всех» приводила к срыву выборов, бессмысленным тратам бюджетных средств, кроме того, эта графа может использоваться в политтехнологических играх, говорит Игорь Сопов.

«Я считаю, что вводить графу "против всех" нецелесообразно. Если вы делаете свой выбор, вы приходите, голосуете "за". Если вы не хотите голосовать ни за кого, вы просто на выборы не приходите. Поэтому дополнительные манипуляции с тем, чтобы прийти и поставить галочку в графу - это надо понимать, что вы просто тратите бюджетные деньги впустую. Поэтому здесь я считаю, что категорически против того, чтобы эта графа вновь была введена. Достаточно того, что у нас есть в бюллетенях. Я считаю, что приходишь и голосуешь, за кого определился».

Графа «против всех» негативно отразится на выборах, отмечает руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. В регионе представлено множество партий, что предоставляет избирателям широкий выбор подходящих кандидатов. Однако те, кто выступает против избирательной системы, скорее всего, предпочтут остаться дома, нежели голосовать «против всех». Это, в свою очередь, может негативно сказаться на выборах, поскольку наличие такой графы не способствует повышению интереса к процессу, а напротив, снижает его. 

«Возвращать эту графу не стоит по причине того, что очень этим пользуется активно, допустим, партия "Яблоко", которая призывала несколько раз помимо порчи бюллетеней еще и ставить две точки за двух кандидатов, в том числе и против, чтобы, так скажем, не легитимизировать процесс выборов. Также в регионе достаточно много представлено партий. Реально много. И у каждого избирателя есть шанс проголосовать за любого кандидата, любую политическую силу, которая в приоритете у этого избирателя».

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко считает, что нужно вернуть графу «против всех», чтобы она стала инструментом, способствующим повышению интереса к выборному процессу. Если эта графа наберёт более 50%, это будет сигналом, что кандидаты не устраивают избирателей, и может быть инициировано повторное голосование. Граждане должны использовать все свои возможности для выражения мнения, убежден персек обкома КПРФ. 

«Выборы - это волеизъявление граждан, но есть такие моменты, когда избирателей не удовлетворяет ни одна кандидатура. Ранее была (графа), и ничего страшного, что была эта графа "против всех". Поэтому считаю, что это нужно возвратить. КПРФ подготовила проект закона об Избирательном кодексе. Там отменяется электронное голосование, трехдневное голосование. Многие страны в один день проводят выборы с бумажными бюллетенями и графами "против всех", "за", и "против". И нормально выборы проходят. У нас же все усложняют с каждым годом».

По мнению председателя Общественной палаты Псковской области и общественного Совета при облизбиркоме Александра Седунова, система голосования должна отражать видение и устремления граждан, а не создавать неопределённость. Если будет графа «против всех», это может осложнить ситуацию, так как не понятно, против чего именно голосуют избиратели. 

«Графа "против всех", наверное, будет способствовать определенному, если не торможению, то непониманию перспективных путей развития. Я думаю, это так».

Сегодня наши эксперты высказали разные мнения о возвращении графы «против всех» в бюллетени на российских выборах. Одни считают, что наличие этой графы может стать индикатором реального уровня недовольства населения. Это позволит лучше понять настроение граждан и даст кандидатам сигнал о необходимости корректировки своих программ, если избиратели не могут выбрать кого-то из них. Другие же полагают, что возвращение этой графы может усложнить ситуацию и создать неопределённость. Они утверждают, что система голосования должна отражать видение и устремления граждан, а не способствовать путанице.

Виктория Семенова

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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