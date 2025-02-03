«Дневной дозор»: Надо ли вернуть на выборы кандидата «против всех»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости вернуть графу «против всех» в бюллетени на выборах в России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Выборы президента, прошедшие недавно в соседней для нас Белоруссии, вновь актуализировали общественную дискуссию по вопросу возвращения графы «против всех» в избирательные бюллетени. Напомним, в Российской Федерации пункт «против всех» применялся с 1991 года, но с 2006 года решением Государственной Думы был исключён из бюллетеней. А на выборах в Белоруссии условный кандидат «против всех» с результатом 5,1% голосов избирателей оказался на втором месте после действующего президента Лукашенко.
В нынешних условиях мы сталкиваемся с важной проблемой: как голосовать тем, кто не поддерживает ни действующую власть, ни так называемую «системную оппозицию»? Есть мнение, что отсутствие графы «против всех» в бюллетене лишает избирателей возможности продемонстрировать своё недовольство и выразить протест против существующего порядка. В итоге часть избирателей оказывается перед выбором, который не отражает их истинных убеждений. Они вынуждены выбирать между кандидатами, которые не представляют их интересы, что создает ощущение безысходности и утраты контроля над собственными голосами. Графа «против всех» когда-то служила важным индикатором общественного мнения, позволяя выразить протест против системы, которая не оставляет места для реальных альтернатив. Вместо этого избиратели сталкиваются с ситуацией, когда их выбор сводится к «меньшему злу», что совершенно не соответствует традиционным представлениям о демократии.
Нужно ли возвращать графу «против всех» в бюллетени? Может ли она стать индикатором реального уровня недовольства населения действующей властью? Как графа «против всех», если ее вернуть, может повлиять на будущие выборы? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Графа «против всех» может служить индикатором реального уровня недовольства населения, особенно в условиях ограничений на критику, считает депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак. Её возвращение на выборы в России позволит лучше понять настроение граждан и даст кандидатам сигнал о необходимости корректировки своих программ, если избиратели не могут выбрать кого-то из них. Хотя сама графа не изменит результаты выборов, её наличие может повысить политическую активность тех граждан, которые не находят в бюллетенях «своего» кандидата и по этой причине не ходят на выборы, полагает Олег Брячак.
Возвращать графу «против всех» бессмысленно, считает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов, ведь люди, недовольные системой, чаще всего просто не приходят на выборы, что делает эту графу лишней.
Депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук не согласен с Александром Борисовым. По его словам, графа «против всех» позволяет избирателям выразить своё недовольство существующими кандидатами. Когда люди не видят подходящих вариантов, такая опция даёт им возможность не оставаться безучастными и продемонстрировать своё отношение к выборному процессу.
Графу «против всех» можно вернуть в бюллетени, но лучше дождаться нормализации политической обстановки, считает депутат Псковского областного Собрания депутатов, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Если её введут, это может повлиять на будущее выборов, так как партии станут более ответственно подходить к выбору своих кандидатов. Высокий процент голосов за графу «против всех» станет сигналом о недоработках политической системы, партии будут вынуждены пересмотреть свои программы и предложить избирателям более привлекательные альтернативы.
Графа «против всех» была отменена давно, и это решение основывалось на принципе: если избиратель приходит на выборы, он должен делать выбор за конкретного кандидата, подчеркивает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Известны примеры, когда графа «против всех» приводила к срыву выборов, бессмысленным тратам бюджетных средств, кроме того, эта графа может использоваться в политтехнологических играх, говорит Игорь Сопов.
Графа «против всех» негативно отразится на выборах, отмечает руководитель «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков. В регионе представлено множество партий, что предоставляет избирателям широкий выбор подходящих кандидатов. Однако те, кто выступает против избирательной системы, скорее всего, предпочтут остаться дома, нежели голосовать «против всех». Это, в свою очередь, может негативно сказаться на выборах, поскольку наличие такой графы не способствует повышению интереса к процессу, а напротив, снижает его.
Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко считает, что нужно вернуть графу «против всех», чтобы она стала инструментом, способствующим повышению интереса к выборному процессу. Если эта графа наберёт более 50%, это будет сигналом, что кандидаты не устраивают избирателей, и может быть инициировано повторное голосование. Граждане должны использовать все свои возможности для выражения мнения, убежден персек обкома КПРФ.
По мнению председателя Общественной палаты Псковской области и общественного Совета при облизбиркоме Александра Седунова, система голосования должна отражать видение и устремления граждан, а не создавать неопределённость. Если будет графа «против всех», это может осложнить ситуацию, так как не понятно, против чего именно голосуют избиратели.
Сегодня наши эксперты высказали разные мнения о возвращении графы «против всех» в бюллетени на российских выборах. Одни считают, что наличие этой графы может стать индикатором реального уровня недовольства населения. Это позволит лучше понять настроение граждан и даст кандидатам сигнал о необходимости корректировки своих программ, если избиратели не могут выбрать кого-то из них. Другие же полагают, что возвращение этой графы может усложнить ситуацию и создать неопределённость. Они утверждают, что система голосования должна отражать видение и устремления граждан, а не способствовать путанице.
Виктория Семенова