Политика

Ксения Волкова избрана председателем молодежной избирательной комиссии Псковской области

Состоялось первое заседание молодежной избирательной комиссии Псковской области в ее новом составе со сроком полномочий 2024-2026 годов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии региона.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

«В состав комиссии вошли 7 активных, талантливых ребят на основе предложений территориальных избирательных комиссий, политических партий, общественных объединений», - рассказали в облизбиркоме.

Ксения Волкова и Олеся Гук сохранили свое место из предыдущего состава, Лев Кузьмин, Антон Чижиков и Денис Миронов — студенты Псковского государственного университета — впервые вошли в команду МИК, также как и Ирина Жора, ученица кадетского класса гимназии №29 города Пскова, и Анастасия Закоптелкова, представляющая региональное отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

На первом заседании были рассмотрены организационные вопросы выборов председателя, заместителя председателя и секретаря МИК, а также составлен план деятельности комиссии на 2025 год.

Путем проведения процедуры открытого голосования из числа членов с правом решающего голоса были избраны: