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Экс-губернатор Псковской области о звонке Путина Трампу: Главный вопрос — об условиях перемирия

Чтобы разобраться, почему разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вызвал волнения на Западе, необходимо понимать природу этих волнений и возникшего конфликта на Украине, заявил в беседе с корреспондентом ПЛН FM экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, комментируя телефонный разговор глав двух государств, который состоялся 12 февраля.

«Нужно, прежде всего, понимать природу этого конфликта. Это же конфликт внутри Запада. В том числе противоречие Соединенных Штатов и Европы. Помимо того, конечно, есть конкретно российско-украинские проблемы и противоречия. Поэтому понятно, почему возникает разная позиция, из-за разности интересов», - сказал Евгений Михайлов.

Что касается переговоров, экс-губернатор назвал их прорывом. «Это хорошо, что он (телефонный звонок - ред.) произошел, проблема-то одна: на каких условиях будет достигнуто перемирие, если оно будет в конце концов достигнуто», - подчеркнул он.

Евгений Михайлов также отметил, что конфликт слишком затянулся.

«Конечно, всегда лучше победить, но это надо было делать раньше. Сейчас уже три года прошло. Можно и сейчас победить, но опять-таки, я повторюсь, потребуется больше сил», - заключил экс-губернатор.

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Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся телефонный разговор президентов США и России, в ходе которого были обсуждены вопросы по Украине, Ближнему Востоку, энергетике, искусственному интеллекту, влиянию доллара и другие темы. Особое внимание было уделено необходимости прекратить конфликт на Украине. Президенты договорились работать совместно, включая посещения стран друг друга. Был поднят вопрос о необходимости начать переговоры по Украине немедленно. После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Очередность звонков и темы разговоров вызвали волнения на Западе.