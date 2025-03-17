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Политика

Только 5% псковичей считают, что США полностью снимут санкции с РФ — опрос

24.03.2025 11:09|ПсковКомментариев: 0

Только 5% псковичей считают, что США полностью снимут экономические санкции с России. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Рассуждая о будущем экономических взаимоотношений двух супердержав, лишь 5% псковичей выказали уверенность, что США снимут санкции против России до конца этого года. По мнению 41% опрошенных, лучшее, что может быть достигнуто, — это небольшие послабления.

Каждый четвертый пскович уверен, что все останется, как есть, либо будут введены новые ограничения. 29% респондентов затруднились с прогнозом. «Нужно учиться жить без Америки»; «Не верю, да и не нужно нам это»; «Вы помните: уничтожили СССР, нашу Родину, нашу культуру, огромное государство. А мы забываем, что ли об этой политике американской нации?» — комментируют опрошенные.

В том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию, мужчин уверены чаще женщин. Псковичи от 45 лет — чаще тех, кто моложе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 264 человека
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