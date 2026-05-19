«Мы увидим замороженный конфликт на какое-то время»: Алексей Чепа о перспективах СВО

Прогноз относительно российско-украинского конфликта сделал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Депутат подтвердил, что на сегодняшний день этот вопрос самый животрепещущий, однако полную оценку ситуации он дать не может. 

«На встрече Трампа с Си Цзиньпином мы слышали с вами заявление Владимира Владимировича (Путина - ред.) о том, что каким-то образом надо будет в ближайшее время решать», — напомнил Алексей Чепа.

Однако, по мнению депутата, быстрой развязке препятствует влияние Запада, извлекающая для себя определенную выгоду.

«Мое мнение такое: в сегодняшней ситуации, когда есть силы, которые очень активно поддерживают режим Владимира Зеленского, которые боятся, что произойдут определенные перемены, и кроется та грандиозная, невиданная в мире коррупционная составляющая вокруг этого конфликта, организованного Западом. Они будут всячески тормозить и не давать возможности вскрыть этот нарыв до конца. Скорее всего, мы увидим замороженный конфликт на какое-то время», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что ключ к решению лежит в осознании Европой пагубности ее нынешней политики. 

«Это то, что определенные силы, в том числе Соединенные Штаты Америки, оказывают на режим Зеленского. Арест Ермака который как раз вот эту коррупционную составляющую показывает, где миллиарды, миллиарды расходились по Европе, по миру. И если это вскроется, то это грозит серьезным серьезным политическим изменениям, в первую очередь в Европе», — пояснил Алексей Чепа.
