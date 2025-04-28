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«Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции. ВИДЕО

06.05.2025 18:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска авторской программы главного редактора Псковской Ленты Новостей Александра Савенко «Гонки по вертикали».

С текстовой версией можно ознакомиться по ссылке ниже.

Источник: Псковская Лента Новостей
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