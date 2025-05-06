«Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. В центре внимания сегодня - новости недели, которая была короткой, если считать рабочие дни, но при этом изобиловала событиями — резонансными и где-то даже сенсационными.
Центральные темы этого выпуска.
Как говаривал незабвенный Виктор Степанович, никогда такого не было - и вот опять. Накануне мы стали свидетелями очередного витка напряженности в отношениях областной власти и руководства Великих Лук. Фиксируем новые симптомы давнего противостояния. Из регионального центра вновь прилетело руководству «южной столицы».
Губернатор Михаил Ведерников раскритиковал великолучан за раннее завершение отопительного сезона и - вот это подчеркну особо - нарушение установленного порядка уведомления регионального правительства об отключении тепла. Ну то есть - нарушение вертикали власти. Великолукское руководство продолжает демонстрировать самостоятельную политику и не считает необходимым отчитываться перед губернаторской командой по каждому поводу, как это делают другие муниципальные руководители, которые докладывают о каждом чихе и должны следовать спускаемым сверху установкам.
- Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)
За последние годы мы наблюдали несколько попыток жестче встроить великолучан в ту самую вертикаль, однажды - пару лет назад - из Пскова в южную столицу даже отправляли десант региональных чиновников, чтоб, как объяснялось, поучили местных работе, чего-то там перенастроили. Произошло это тоже после критики губернатора. Кстати, алгоритм тогда был примерно тот же самый: ссылка на поступающие многочисленные жалобы горожан, оценка проблемы и неприятный для великолучан вывод.
В этот раз сообщено о том, что информация направлена в прокуратуру. Плюс общее заключение, сделанное губернатором: «Руководствоваться нужно не только среднесуточной температурой, но и здравым смыслом, и думать прежде всего о людях, а не экономить». Отчего рекомендовано оперативно возобновить отопительный сезон до наступления подходящих погодных условий.
Наблюдаем за развитием событий, имея в виду и то, что атаки на руководство второго по величине города области, где сохраняется двуглавая модель, неизменно рассматриваются наблюдателями и под углом того, а не начинает ли областная власть форсировать события по более жесткому встраиванию Великих Лук в вертикаль и изменению модели управления муниципалитетом.
Напомню, что необходимые для этого законы были приняты областным Собранием еще в прошлом году, сейчас вроде бы подразумевается, что всё должно произойти, так сказать, эволюционным путем - и органы МСУ в Великих Луках доработают до 2027-го - года очередных выборов в гордуму, вот после этого и изменится модель. Однако ж, с другой стороны, ведь постоянно дается понять, что, чем быстрее «южане» пойдут по условному псковскому сценарию, где уже давно упразднена двуглавая модель и бразды правления в руках члена команды губернатора Бориса Елкина, - тем лучше. Вот и во вчерашней истории Псков снова был поставлен в пример - дескать, в областном центре отопительный сезон продлили до 12 мая и, в случае необходимости, будет продлен ещё. Так что, точку здесь не ставим - будем внимательно наблюдать.
Как сообщил Telegram-канал Mash, а за ним тема была подхвачена многими центральными СМИ, зампредседателя Псковского городского суда Светлана Григорьева вела дело о четырех украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков.
В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде, подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи.
- Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире! (из фильма «Кавказская пленница»)
После этого ранее задержанные покинули Россию. История в высшей степени странная, уже породившая ряд версий.
Так или иначе, в отношении госпожи Григорьевой сейчас проводится проверка, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного суда. «Все результаты по итогу. В настоящее время проверка не завершена» - отметили в суде. Квалификационная коллегия судей Псковской области намерена рассмотреть действия Григорьевой на предмет совершения «дисциплинарного проступка при осуществлении служебной деятельности». Дата заседания пока не назначена.
В завершении программы предлагаю обратиться к теме майских праздников. Всего несколько дней остается до одного из главных событий этого года - 80-летия Великой Победы. Как отмечали несколько месяцев назад, празднование этого юбилея (впервые в условиях, когда страна ведет боевые действия и появляются новые герои) - серьезный вызов для региональных властей.
То, как регионы отметят 80-летие Победы и какую патриотическую работу проведут в юбилейный год, станет одним из важных индикаторов оценки деятельности руководителей субъектов РФ. Если региональные власти не прочувствуют этот момент, ограничатся привычным набором мероприятий, то в Москве за такое по голове точно не поглядят. - вот об этом мы говорили несколько месяцев назад. И сейчас уже можем констатировать, что у праздника с особым значением - совершенно особое звучание.
Имею в виду тут и мероприятия в Идрице с «Русскими Витязями», и зажжение новых Вечных огней в муниципалитетах, и закладку в столице Аллеи памяти «Псковская область - Родина Знамени Победы» с участием руководителей региона и селебрити (экс-Мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова и актер Гоша Куценко), а также ряд других мероприятий. Добавлю, что 9 мая в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» пройдут очно.
Это соперничество обозреватели наблюдали и на федеральном уровне, и на региональном. Коммунисты напоминали о международной солидарности трудящихся, призывали сторонников к сплочению и уверяли, что главным оппонентом по-прежнему считают «Единую Россию». А либерал-демократы больше упирали на права русских и разъясняли, в чем, по их мнению, заключается «настоящая оппозиционность».
В Пскове несколько десятков местных коммунистов по традиции вышли на митинг у памятника Ленину - солировали секретари обкома: первый Петр Алексеенко и второй Дмитрий Михайлов, который и зачитал резолюцию - куда ж без этого?! В общем всё тут традиционно, если не сказать - рутинно.
Из новостей и неожиданностей из стана областного отделения КПРФ можно отметить только то, что накануне Первомая опальный коммунист Михаил Вяткин, которому недавно однопартийцы влепили строгий выговор, вышел на одиночный пикет к зданию администрации города.
Тут интересны два момента: первый - оказывается, и в наше постпандемийное время можно проводить одиночные пикеты (а то многие уж думали, что теперь в условиях «новой политической реальности» это вне закона), а во-вторых, товарища Вяткина никто не задерживал - что, по-моему, можно только приветствовать. Это что касается коммунистов, ну а руководство регионального отделения ЛДПР провело митинг и автопробег от деревни Борисовичи до памятника в честь 50-летия Красной Армии.
В ходе проезда автоколонны по центральным улицам звучали песни в исполнении Владимира Жириновского, тем самым в очередной раз было продемонстрировано: ЛДПР как была «партией Жириновского» - так ею и остается. Так и пойдет или поедет дальше - хоть стартующие через месяц муниципальные выборы, хоть на важнейшую парламентскую кампанию 2026 года.
На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Поздравляю вас с праздником - 80-летием Великой Победы. Желаю мирного неба над головой. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, областное отделение КПРФ, региональное отделение ЛДПР, zakon-sud.com, социальные сети