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«Гонки по вертикали»: губернаторский нагоняй, самый гуманный суд и забытая мелодия для оппозиции

06.05.2025 16:25|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. В центре внимания сегодня - новости недели, которая была короткой, если считать рабочие дни, но при этом изобиловала событиями — резонансными и где-то даже сенсационными.

 

Центральные темы этого выпуска.

Огонь по батареям. Губернатор Михаил Ведерников в очередной раз раскритиковал руководство Великих Лук - теперь за раннее окончание отопительного сезона и нарушение порядка уведомления об этом областной власти. Информация о действиях чиновников направлена в прокуратуру. Что всё это значит?
Самый гуманный суд в мире. Псковская область вновь попала в федеральную повестку с негативным инфоповодом - из-за зампредседателя городского суда, которая, как пишут СМИ, отпустила из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, и теперь в ее отношении проводится проверка. Как такое вообще могло произойти?
Забытая мелодия для оппозиции. Как псковские политики отмечают майские праздники, кто набрал очки в заочном поединке КПРФ с ЛДПР и зачем опальный псковский коммунист провел одиночный пикет - оказывается, и сейчас так можно.

Как говаривал незабвенный Виктор Степанович, никогда такого не было - и вот опять. Накануне мы стали свидетелями очередного витка напряженности в отношениях областной власти и руководства Великих Лук. Фиксируем новые симптомы давнего противостояния. Из регионального центра вновь прилетело руководству «южной столицы».

Губернатор Михаил Ведерников раскритиковал великолучан за раннее завершение отопительного сезона и - вот это подчеркну особо - нарушение установленного порядка уведомления регионального правительства об отключении тепла.  Ну то есть - нарушение вертикали власти. Великолукское руководство продолжает демонстрировать самостоятельную политику и не считает необходимым отчитываться перед губернаторской командой по каждому поводу, как это делают другие муниципальные руководители, которые докладывают о каждом чихе и должны следовать спускаемым сверху установкам.

- Сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше (из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»)

За последние годы мы наблюдали несколько попыток жестче встроить великолучан в ту самую вертикаль, однажды - пару лет назад - из Пскова в южную столицу даже отправляли десант региональных чиновников, чтоб, как объяснялось, поучили местных работе, чего-то там перенастроили. Произошло это тоже после критики губернатора. Кстати, алгоритм тогда был примерно тот же самый: ссылка на поступающие многочисленные жалобы горожан, оценка проблемы и неприятный для великолучан вывод.

В этот раз сообщено о том, что информация направлена в прокуратуру. Плюс общее заключение, сделанное губернатором: «Руководствоваться нужно не только среднесуточной температурой, но и здравым смыслом, и думать прежде всего о людях, а не экономить». Отчего рекомендовано оперативно возобновить отопительный сезон до наступления подходящих погодных условий.

Прогноз ПЛН -  великолукские городские власти грозную филиппику губернатора молча проигнорируют, и отопление включать не будут. Однако история развивается по спирали, на каждом новом витке, несмотря на общую тенденцию поддержания «самостийности», всё же есть новые обстоятельства. Будут ли областные власти дожимать эту ситуацию путем эскалации конфликта или последует временная разрядка, покажет время.  

Наблюдаем за развитием событий, имея в виду и то, что атаки на руководство второго по величине города области, где сохраняется двуглавая модель, неизменно рассматриваются наблюдателями и под углом того, а не начинает ли областная власть форсировать события по более жесткому встраиванию Великих Лук в вертикаль и изменению модели управления муниципалитетом.

Напомню, что необходимые для этого законы были приняты областным Собранием еще в прошлом году, сейчас вроде бы подразумевается, что всё должно произойти, так сказать, эволюционным путем - и органы МСУ в Великих Луках доработают до 2027-го - года очередных выборов в гордуму, вот после этого и изменится модель. Однако ж, с другой стороны, ведь постоянно дается понять, что, чем быстрее «южане» пойдут по условному псковскому сценарию, где уже давно упразднена двуглавая модель и бразды правления в руках члена команды губернатора Бориса Елкина, - тем лучше. Вот и во вчерашней истории Псков снова был поставлен в пример - дескать, в областном центре отопительный сезон продлили до 12 мая и, в случае необходимости, будет продлен ещё. Так что, точку здесь не ставим - будем внимательно наблюдать.

Тем временем Псковская область опять попала в федеральную повестку с громким негативным информационным поводом.

Как сообщил Telegram-канал Mash, а за ним тема была подхвачена многими центральными СМИ, зампредседателя Псковского городского суда Светлана Григорьева вела дело о четырех украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 кг наркотиков.

В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде, подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи.

- Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире! (из фильма «Кавказская пленница»)

После этого ранее задержанные покинули Россию. История в высшей степени странная, уже породившая ряд версий.

Так или иначе, в отношении госпожи Григорьевой сейчас проводится проверка, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного суда. «Все результаты по итогу. В настоящее время проверка не завершена» - отметили в суде. Квалификационная коллегия судей Псковской области намерена рассмотреть действия Григорьевой на предмет совершения «дисциплинарного проступка при осуществлении служебной деятельности». Дата заседания пока не назначена.

В завершении программы предлагаю обратиться к теме майских праздников. Всего несколько дней остается до одного из главных событий этого года - 80-летия Великой Победы. Как отмечали несколько месяцев назад, празднование этого юбилея (впервые в условиях, когда страна ведет боевые действия и появляются новые герои) - серьезный вызов для региональных властей.

То, как регионы отметят 80-летие Победы и какую патриотическую работу проведут в юбилейный год, станет одним из важных индикаторов оценки деятельности руководителей субъектов РФ. Если региональные власти не прочувствуют этот момент, ограничатся привычным набором мероприятий, то в Москве за такое по голове точно не поглядят. - вот об этом мы говорили несколько месяцев назад. И сейчас уже можем констатировать, что у праздника с особым значением - совершенно особое звучание.

Имею в виду тут и мероприятия в Идрице с «Русскими Витязями», и зажжение новых Вечных огней в муниципалитетах, и закладку в столице Аллеи памяти «Псковская область - Родина Знамени Победы» с участием руководителей региона и селебрити (экс-Мисс Вселенная, уроженка Пскова Оксана Федорова и актер Гоша Куценко), а также ряд других мероприятий. Добавлю, что 9 мая в Псковской области парад и акция «Бессмертный полк» пройдут очно.

Подробнее к этой теме обратимся уже после 9 мая, а сегодня еще подведем итог празднования Первомая, который в этом году, если судить по масс-медиа, был интересен тем, что конкурирующие за звание партии №2 КПРФ и ЛДПР померились митингами и акциями.

Это соперничество обозреватели наблюдали и на федеральном уровне, и на региональном. Коммунисты напоминали о международной солидарности трудящихся, призывали сторонников к сплочению и уверяли, что главным оппонентом по-прежнему считают «Единую Россию». А либерал-демократы больше упирали на права русских и разъясняли, в чем, по их мнению, заключается «настоящая оппозиционность».

В Пскове несколько десятков местных коммунистов по традиции вышли на митинг у памятника Ленину - солировали секретари обкома: первый Петр Алексеенко и второй Дмитрий Михайлов, который и зачитал резолюцию - куда ж без этого?! В общем всё тут традиционно, если не сказать - рутинно.

Из новостей и неожиданностей из стана областного отделения КПРФ можно отметить только то, что накануне Первомая опальный коммунист Михаил Вяткин, которому недавно однопартийцы влепили строгий выговор, вышел на одиночный пикет к зданию администрации города.

Из всех проблем и несправедливостей этого мира бывший первый секретарь псковского райкома обратил внимание властей и горожан на положение преподавателей детской музыкальной школы. И потребовал для них достойной зарплаты.

Тут интересны два момента: первый - оказывается, и в наше постпандемийное время можно проводить одиночные пикеты (а то многие уж думали, что теперь в условиях «новой политической реальности» это вне закона), а во-вторых, товарища Вяткина никто не задерживал - что, по-моему, можно только приветствовать. Это что касается коммунистов, ну а руководство регионального отделения ЛДПР провело митинг и автопробег от деревни Борисовичи до памятника в честь 50-летия Красной Армии.

В ходе проезда автоколонны по центральным улицам звучали песни в исполнении Владимира Жириновского, тем самым в очередной раз было продемонстрировано: ЛДПР как была «партией Жириновского» - так ею и остается. Так и пойдет или поедет дальше - хоть стартующие через месяц муниципальные выборы, хоть на важнейшую парламентскую кампанию 2026 года.

На этом всё на сегодня. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Поздравляю вас с праздником - 80-летием Великой Победы. Желаю мирного неба над головой. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, областное отделение КПРФ, региональное отделение ЛДПР, zakon-sud.com, социальные сети

Источник: Псковская Лента Новостей
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