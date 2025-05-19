Политика

Законодательно использование ИИ на выборах пока никак не регулируется — Игорь Сопов

Законодательно использование искусственного интеллекта во время выборов пока никак не регулируется. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Законодательно использование искусственного интеллекта во время выборов пока никак не урегулировано, но в практической плоскости его уже можно применять, начиная от информационных материалов, которые делают избирательные комиссии перед выборами», — сказал Игорь Сопов.

Он уточнил, что ИИ можно также использовать для сбора и структурирования огромных объемов информации.

«Но такая информация не носит правовой статус, потому что все, что сделал искусственный интеллект, находится вне правового поля. Основная идея была обсудить, где это можно применить. Я при подготовке к выступлению использовал несколько чатов искусственного интеллекта. Я у них спрашивал о способах использования: сам ИИ сказал, что его можно использовать для работы с большим объемом данных. При этом он сам рассказал о рисках при работе с ИИ: система может отказать, персональные данные имеют риск утечки, и нет законодательного регулирования», — добавил Игорь Сопов.

Председатель псковского избиркома допускает, что свои агитационные материалы партии и кандидаты начнут создавать с использованием искусственного интеллекта.

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Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что искусственный интеллект могут начать использовать во время выборов в Псковской области.

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III Форумом территориальных избирательных комиссий прошел в Пскове 22-23 мая. Он объединил участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. Центральной темой разговора стала цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избиркомов. Участие в форуме приняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова.