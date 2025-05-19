Законодательно использование ИИ на выборах пока никак не регулируется — Игорь Сопов

Законодательно использование искусственного интеллекта во время выборов пока никак не регулируется. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Законодательно использование искусственного интеллекта во время выборов пока никак не урегулировано, но в практической плоскости его уже можно применять, начиная от информационных материалов, которые делают избирательные комиссии перед выборами», — сказал Игорь Сопов.
Он уточнил, что ИИ можно также использовать для сбора и структурирования огромных объемов информации.
Председатель псковского избиркома допускает, что свои агитационные материалы партии и кандидаты начнут создавать с использованием искусственного интеллекта.
Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что искусственный интеллект могут начать использовать во время выборов в Псковской области.
III Форумом территориальных избирательных комиссий прошел в Пскове 22-23 мая. Он объединил участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. Центральной темой разговора стала цифровая трансформация избирательного процесса, внедрение новых технологий и искусственного интеллекта в работу избиркомов. Участие в форуме приняла председатель Центризбиркома Элла Памфилова.