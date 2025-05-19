Политика

Михаил Ведерников: На выборах в Псковской области попробуем использовать ИИ

Искусственный интеллект могут начать использовать во время выборов в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников на III Форуме территориальных избирательных комиссий в Пскове 22 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По некоторым позициям мы даже опережаем время, как сказала Элла Александровна Памфилова. По целому ряду направлений мы традиционно уже несколько лет являемся пилотным регионом», — сказал Михаил Ведерников.

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Он уточнил, что система дистанционного электронного голосования была опробована именно на муниципальных выборах в Псковской области, на голосовании в Псковскую городскую Думу.

«Форум, который сегодня проходит уже в третий раз, — уникальное событие, единственное в России. Больше такой форум не проводится нигде, ни в одном регионе. Следующий год очень важный с точки зрения электорального цикла, и мы, если в Центральной избирательной комиссии согласуют, попробуем еще и искусственный интеллект аккуратно протестировать в избирательной кампании. Я уверен, что мы и дальше будем в числе передовиков, идти в ногу со временем, тем более, что и руководство нашей избирательной комиссии большое внимание уделяет работе с молодежью», — добавил Михаил Ведерников.

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22–23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.