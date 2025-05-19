Политика

Элла Памфилова: Избирательная комиссия Псковской области умеет креативно работать

Избирательная комиссия Псковской области умеет креативно работать, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий, который проходит в Пскове 22-23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нужно уметь не только хорошо работать, это мы умеем. Не менее важно показывать эту работу, чтобы в общественном сознании она адекватно была отражена, насколько замечательные и уникальные (люди) работают. Хочу поблагодарить коллег из псковской избирательной системы. Вы умеете креативно работать. Я дорожу тем, что Игорь Александрович Сопов привозит в Москву свою аналитику, которая работает на опережение. Еще, может быть, нигде это не появилось, а мы увидели это, проанализировали, привезли предложения. Вот это удивительный факт, с которым интересно работать, который я очень ценю», - отметила Элла Памфилова.

Она уточнила, что множество предложений, с которыми приезжал в Москву глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, в итоге были реализованы и масштабированы до федерального уровня.

Третий форум территориальных избирательных комиссий проходит в Пскове 22-23 мая. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.