Политика

На форуме ТИК в Пскове назвали мотивы внедрения ИИ в избирательную систему

Мотивы внедрения искусственного интеллекта в избирательную систему назвала заместитель директора Департамента развития инфраструктуры электронного правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Галина Сташевская в рамках III Форума территориальных избирательных комиссий в Пскове 22 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Искусственный интеллект, как любая технология, - это инструмент. Этим инструментом хорошо и удобно пользоваться тем, у кого, простите, есть естественный интеллект. И в этом смысле избирательная система в совокупности обладает высочайшим уровнем естественного интеллекта, который позволяет эффективно использовать искусственный интеллект, как инструмент, который позволит оптимизировать процессы обучения, более качественно строить аналитику, минимизировать какие-то затраты времени, которые мы могли бы использовать на общение с людьми, на решение задач, без которых невозможно создать то доверие, ту стабильность избирательной системы в целом, о котором мы говорим», - сказала Галина Сташевская.

В качестве примера она рассказала о возможности для избирателей оцен ить тот избирательный участок, где они голосовали. В среднем эта оцен ка превысила 4,5 балла из 5. При этом те люди , кот о р ые оставля ли негативные о тзывы, отмечал и, что им недост авало атмосферы доверия и дружел юбия.

«Для человека, кот орый приход ит на выборы, чтобы совершить свой важный выбор, важна атмосфера доверия. Никакой искусс твенный интеллект эту атмосфе ру создать не может, поскольку не обладает сочувств ие м, взаимопомощью и взаимовыручкой. Искусственн ый интеллект в перспективе призван п омочь чл енам изби рательных комиссий, а не заме н ять их», - добавила Галина Сташевская.

Ранее губернатор Михаил Ведерников заявил, что искусств енный интеллект могут начать использовать во время выборов в Псковской области.

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22–23 мая в Пскове проходит III Форум территориальных избирательных комиссий. Это ежегодное мероприятие для сотрудников избирательной системы, которое собирает лучшие практики территориальных избирательных комиссий страны.