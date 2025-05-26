Политика

Подготовка к сентябрьским выборам продолжается в муниципальных образованиях

В муниципальных образованиях Псковской области продолжается подготовка к избирательным кампаниям, которые пройдут в июне-сентябре 2025 года.

Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Единый день голосования в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах.

Все они являются участниками третьего этапа муниципальной реформы, реализуемой в Псковской области с 2023 года.

В настоящее время в региональных отделениях всероссийских политических партий идет работа по формированию списков кандидатов.

В большинстве из них решения относительно кандидатур будут приниматься в июне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональных отделениях парламентских партий.

В «Единой России» кандидатами традиционно являются победители предварительного голосования. Оно прошло с 19 по 21 мая в электронном формате. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из источников, близких к партии, на предварительное голосование выдвигался ряд участников специальной военной операции, некоторые из них вошли в число победителей ПГ (Данила Сидоров в Великолукском округе, Александр Лавренов в Куньинском округе, Андрей Ключко в Псковском районе и другие).

Напомним, в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы.

По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения.

Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы. Способствовать решению этой задачи призваны программа «Земский муниципальный служащий» и другие инструменты по закреплению людей в районах.

Фото: архив Псковской Ленты Новостей