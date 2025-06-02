Политика

Проект «ПолитЗавод» запустили в Псковской области

В Псковской области «Единая Россия» вместе с «Молодой гвардией» запустила проект кадрового резерва «ПолитЗавод». Это дополнительная возможность для молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет попробовать себя в политике и общественной деятельности, сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram-канал

Цикл встреч с молодежью в Пскове открыл руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян. Он рассказал участникам о своём пути в политику – от учителя истории до заместителя председателя областного Собрания депутатов. «Разговор получился честным и интересным, а главное полезным для ребят, которые хотят понять, как устроена политика изнутри, и сделать первые шаги в этой сфере», - заметил Александр Козловский.



Участниками «ПолитЗавода» в Псковском регионе стали 46 юношей и девушек из Пскова, Великих Лук, Дедовичей. Новоржева, Невеля, Порхова, Усвят, Новосокольников, Струг Красных, Опочки, Бежаниц, Красногородска и Пыталово. Их ждет обучение по нескольким направлениям, знакомство с практической стороной работы, помощь наставников и поддержка в реализации своих идей. Лучшие смогут пройти стажировку, поработать с депутатами, участвовать в деятельности органов власти и структуры партии.





Региональный этап «ПолитЗавода» продлится до 15 июля. В рамках федерального этапа, с 21 по 27 августа, лучшие участники проекта встретятся в финале на форуме «Гвардейск».